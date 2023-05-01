Kan ik mijn klanten het papier voor hun print laten kiezen?

Je klanten kunnen kiezen uit de productvarianten die je op je website te koop aanbiedt. Wil je dus per kunstwerk meerdere papiersoorten aanbieden, dan moet je voor elk papier een apart product aanmaken.

Toch raden we dit af. Te veel keuze kan je conversie juist verlagen: klanten vinden het lastig om uit een lange lijst één optie te kiezen en breken de bestelling af. Bovendien past niet elke papiersoort bij jouw stijl, en een koper begrijpt de verschillen waarschijnlijk niet, wat mensen opnieuw van een aankoop afhoudt.

Als maker van je werk weet jij uiteindelijk het beste hoe het kunstwerk geprint moet worden, dus kies je één papiersoort waarop dat product wordt geprint. Beschrijf de eigenschappen van het papier, zoals textuur en kleurweergave, in je productbeschrijving, zodat de koper begrijpt waarom je deze optie hebt gekozen.