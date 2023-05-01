Hoe houdt creativehub mijn gelimiteerde edities bij?

Wanneer je je printproduct instelt als gelimiteerde editie, bepaal je in creativehub een verkoopaantal voor dat product. Dit aantal wordt samen met de andere productgegevens naar je website geïmporteerd, zodat creativehub je gelimiteerde edities kan bijhouden wanneer je ze op je website verkoopt.

Gelimiteerde edities worden per variant ingesteld. Je kunt edities echter koppelen. Een voorbeeld: heb je een ingelijste A3-print en een A3-print zonder lijst, dan kunnen die als dezelfde gelimiteerde editie tellen. Lees hier meer

Dit betekent dat het editienummer in creativehub als verkocht wordt gemarkeerd wanneer een product uit een gelimiteerde editie op de website wordt verkocht, en dat er een editiecertificaat met de order wordt meegestuurd en/of een digitale handtekening en editienummer op de print worden geprint.

Deze twee aantallen zijn gesynchroniseerd: bij elke verkoop op je website wordt het aantal in creativehub automatisch bijgewerkt.

Het aantal van je gelimiteerde editie uit creativehub wordt (na import) als volgt op je website weergegeven:

Shopify: Quantity (aantal)

Etsy: Quantity (aantal)

Squarespace: Units (eenheden)

WooCommerce: Stock quantity (voorraadaantal)

Wix: Stock (voorraad)