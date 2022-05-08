Hoe werken printformaten in creativehub?

Wat we printen

Binnen de grenzen van je printbestand kun je kunstprints via je website verkopen in elk gewenst formaat, tot de maximale formaten die onze printers aankunnen. We hebben dus geen vaste formaten zoals A4, A3, A2 enzovoort. In plaats daarvan snijden we je prints op de exacte afmetingen.

Zo werkt het formaat

Het bestand dat je naar creativehub uploadt, heeft een eigen formaat (mm/inch). Het heeft ook een eigen beeldverhouding (3:2, 1:1 enz.).

In creativehub kun je je bestanden bij het instellen van je producten schalen, zodat je verschillende printopties kunt aanbieden. Dat gebeurt echter binnen de beeldverhouding van je bestand; je kunt niet elke zijde apart aanpassen.

Vergroot je bijvoorbeeld de lengte van je bestand, dan neemt de breedte evenredig toe volgens de beeldverhouding van het bestand.

Kortom: in creativehub kun je niet het formaat van slechts één zijde van je print veranderen. Wil je dat wel, dan heb je twee opties:

Pas het formaat van je bestand aan in Photoshop of de software waarmee je je bestand voorbereidt, en upload het naar creativehub

Voeg een witte rand toe aan je bestand om de gewenste afmetingen te krijgen

Wat is beeldverhouding?

Beeldverhouding is de verhouding tussen breedte en hoogte. Een vierkante afbeelding heeft bijvoorbeeld een beeldverhouding van 1:1. Dat betekent dat er voor elke eenheid in de breedte precies één eenheid in de hoogte is.

Let op: bestanden met dezelfde beeldverhouding hebben niet per se dezelfde afmetingen (mm/inch). Een vierkant bestand van 500 x 500 mm en een vierkant bestand van 1500 x 1500 mm hebben bijvoorbeeld allebei een beeldverhouding van 1:1.

Wil je beeldverhouding beter begrijpen, dan kun je een paar goede video’s op YouTube bekijken.