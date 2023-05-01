- Deine Kunstmarke und deine Druckpreise
- Level 1: Marketing zum Launch deines Print-Shops
- Level 3: Kaufanreize durch zeitlich begrenzte Print-Sales
- Level 2: 101-Guide Marketing für deinen Print-Shop
- Sieht mein Kunde eine Rechnung mit den Druckkosten?
- Fallen für meine Kunden Gebühren an der Grenze an?
- Warum Shopify die beste Plattform für den Kunstverkauf ist
- Warum ändert sich die Breite, wenn ich die Höhe ändere?
- Warum muss ich meine Kunstwerk-Dateien in creativehub hochladen?
- Wer erhält Bestellbenachrichtigungen und Sendungsverfolgung?
- Wo sehe ich die Liste meiner Produkte in creativehub?
- Sind importierte Produkte automatisch live auf meiner Website?
- Welche Websites kann ich mit creativehub verbinden?
- Welche Druck- und Rahmenprodukte kann ich dropshippen?
- Welche Produktbilder werden in meinen Shop importiert?
- Was kosten Echtheitszertifikat und digitale Signatur?
- Was ist eine individuelle Beilage?
- Welche Informationen gehören auf meine individuelle Beilage?
- Welche Dateiformate brauche ich für Druckprodukte in creativehub?
- Welche PPI brauchen meine Dateien für Druckprodukte?
- Was bedeutet der Status der Auftragsabwicklung?
- Wie sieht die Dropshipping-Verpackung aus?
- Welches Branding ist bei Dropshipping-Bestellungen möglich?
- Welche Produktdetails werden in meinen Shop importiert?
- Wie hoch sind die Abwicklungskosten für Dropshipping?
- Was sind creativehub-SKUs und wie funktionieren sie?
- Warum muss ich meine Karte für Dropshipping verifizieren?
- Warum zeigt creativehub bei jeder Variante die Mehrwertsteuer an?
- Welche Kosten sind in „Your cost“ enthalten?
- Meine Bestellung wird in creativehub als „suspended“ angezeigt
- Warum wurden meine importierten Produkt-SKUs zu Squarespace-SKUs?
- So prüfst du, ob creativehub-SKU und Shop-SKU übereinstimmen
- Druckprodukte mit gedruckter Signatur auf dem Druck einrichten
- Meine Shopify-Produkte importieren keine Versandprofile
- Meine Zahlung für die Dropshipping-Abwicklung ist fehlgeschlagen
- Wie erneuere ich die Verbindung zwischen Shop und creativehub?
- Warum werden meine Produkte nicht in WooCommerce importiert?
- Warum werden meine Produkte nicht in Squarespace importiert?
- Was kosten die Fertigrahmen für Dropshipping?
- Welche Fertigrahmen-Größen gibt es für Dropshipping?
- Welches Papier nutzt ihr für Beilagen und Echtheitszertifikate?
- Keine Sendungsverfolgung für die Kundenbestellung erhalten
- Mein Druckverkauf erscheint nicht als Bestellung in creativehub
- Wie groß darf ein Druck beim Dropshipping maximal sein?
- Müssen Dateinamen auf Website und in creativehub übereinstimmen?
- Welche Passepartout-Farben gibt es für Dropshipping-Rahmen?
- Dropshipping-Produkte manuell in creativehub bestellen
- Wie verknüpfe ich die Varianten meiner limitierten Editionen?
- Wie füge ich meinen Druckprodukten Rahmen hinzu?
- Kann ich Dateien in creativehub umbenennen?
- Wie verkaufe ich Kunst online mit Wix?
- Wo finde ich die Sendungsnummern meiner Dropshipping-Aufträge?
- Kann ich Länder von der Auftragsabwicklung ausschließen?
- Wie gestalte ich die Datei für meine individuelle Beilage?
- creativehub per Dropshipping-API mit der Website verbinden
- Wie verkaufe ich Kunst online mit WooCommerce?
- Wie verkaufe ich Kunst online mit TikTok?
- Was sind Produktvarianten und wie erstelle ich sie?
- Wie viele Designs gibt es für Echtheitszertifikate?
- Wann erscheinen meine Druckverkäufe in meinem creativehub-Konto?
- Versandkosten beim Dropshipping: pro Bestellung oder pro Artikel?
- Wie verfolgt creativehub meine limitierten Editionen?
- Wie funktionieren Druckgrößen in creativehub?
- Wie richte ich die Versandkosten auf meiner Website ein?
- Was ist DDP und wie bezahle ich Einfuhrsteuern im Voraus?
- Wie verkaufe ich Kunst online mit Etsy?
- Ist meine Website mit eurem Dropshipping-Service verbunden?
- Wie füge ich in creativehub Ränder zu Druckprodukten hinzu?
- Wie verkaufe ich Kunst online mit Squarespace?
- Metrische und Zoll-Angaben am Produkt: Wie wähle ich eine aus?
- Wie werden meine Dropshipping-Bestellungen verpackt?
- Meine Bestellung ist wegen „no matching SKUs“ ausgesetzt
- Wie wähle ich Druck- und Papierart für mein Dropshipping?
- Wie verkaufe ich ein Kunstwerk in verschiedenen Größen?
- Warum zeigen meine Etsy-Produkte einen Bestand von 999?
- Dropshipping-Bestellung nicht zugestellt: Ist sie verloren?
- Wo sehe ich die Dropshipping-Bestellungen meiner Website?
- Kunstdrucke per Dropshipping mit WIX & creativehub verkaufen
- Überschreibt ein erneuter Import meine Änderungen im Shop?
- Gibt es Standardgrößen oder kann ich jede Druckgröße anlegen?
- Produkte nach Hinzufügen einer Beilage neu importieren?
- Muss ich meine Bestellung im Shop als ausgeführt markieren?
- Werden creativehub-Produkte Shopify-Standorten zugewiesen?
- Brauche ich für jede Größenvariante eine eigene Datei?
- Löscht das Trennen und Neuverbinden der App importierte Produkte?
- Welche Lieferzeiten (SLAs) gelten für Dropshipping-Bestellungen?
- Für welche Länder kann ich die Einfuhrsteuer vorab bezahlen?
- Kann ich die Datei eines bereits importierten Produkts ändern?
- Produkte lassen sich nicht in meinen Shop importieren
- Ich finde meine importierten Produkte in meinem Etsy-Shop nicht
- WooCommerce-Shop lässt sich nicht mit creativehub verbinden
- Echtheitszertifikat bei Dropshipping-Bestellungen beilegen?
- Limitierte Edition außerhalb der Website verkaufen?
- Größen und Preise für mehrere Bilder auf einmal festlegen?
- Kann ich eine Dropshipping-Testbestellung aufgeben?
- Kann ich Muster eurer Dropshipping-Papiere bestellen?
- Können meine Kunden das Papier für ihren Druck selbst wählen?
- Individuelle Beilage hochladen und Kunstdrucken hinzufügen
- Mehrere Künstler, mehrere Echtheitszertifikate – geht das?
- Kann ich Signatur und Editionsnummer aufdrucken lassen?
- Kann ich pro Produktvariante ein anderes Papier wählen?
- Kann ich die Lieferadresse meines Kunden ändern?
- Kann ich eine Dropshipping-Bestellung stornieren?
- Kann ich das Echtheitszertifikat mit meinem Branding versehen?
- Welche Versanddienstleister nutzt ihr für Dropshipping?
- Meine Dropshipping-Bestellung hat den Status „Card required“
- Wo füge ich Branding zu meinen Dropshipping-Bestellungen hinzu?
- Aus welchem Material sind die Dropshipping-Fertigrahmen?
- Die richtigen Größen für deine Kunstdrucke im Online-Verkauf
- Wo finde ich die Rechnung für Dropshipping-Bestellungen?
- 101-Guide: Marketing-Checkliste für deinen Print-Shop
- Kunstdrucke richtig bepreisen für den Online-Verkauf
- Die besten Website-Templates für Galerien zum Kunstverkauf
- Die besten Website-Templates für Künstler zum Kunstverkauf
- Wie breit sollten die Ränder bei Fine-Art-Prints sein?
- Wie du mit theprintspace Kunst online verkaufen kannst
- Wie unsere Shopify-App für den Online-Kunstverkauf funktioniert
- Wie du deine Kunst online in 7 einfachen Schritten verkaufst
- So richtest du dein Konto ein, um Kunst online zu verkaufen
- Wie verbinde ich creativehub mit Shopify?
- Wie kann ich Einstellungen für die Dateien, die ich verkaufen möchte, anpassen?
- Wie importiere ich meine Druckprodukte in den Shopify-Shop?
- Kann ich die Verkaufseinstellungen, die ich für mein Produkt festgelegt habe, ändern?
- Kann ich meine Druckprodukte in meinem Shop personalisieren?
- Wo werden meine Verkaufsaufträge für die Kunstdrucke ausgeführt?
- Wie sieht die Versandverpackung aus?
- Wie funktioniert die Bezahlung beim Verkauf von Kunstdrucken?
- Wie hoch sind die Versandkosten für Druckaufträge, die über theprintspace abgewickelt werden?
- Wie läuft die Auftragsabwicklung beim Verkauf von Kunstdrucken ab?
- Wo kann ich die über Shopify getätigten Verkäufe sehen?
- In welcher Währung wird meine Kunst verkauft, wenn ich den Druckabwicklungsservice nutze?
- Soll ich meine Drucke als limitierte Auflage verkaufen?
- Wie füge ich die Zertifikate der limitierten Auflage zu den Dateien hinzu?
- Wie sieht das Zertifikat für die limitierte Auflage aus, das der Kunde erhält?
- Was passiert, wenn meine limitierte Auflage ausverkauft ist?