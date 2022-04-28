Ich finde meine importierten Produkte in meinem Etsy-Shop nicht

Wenn du unserer Anleitung zur Etsy-Verbindung gefolgt bist und deine Produkte in deinen Shop importiert hast, findest du sie unter deinen Entwürfen („Drafts“). Erst wenn du sie als „Aktiv“ listest, erscheinen sie auf deiner Website.

Wenn du deine Produkte importiert hast und sie nicht unter „Entwürfe“ zu finden sind oder in deiner creativehub-Produktliste die Meldung „Import error“ erscheint, prüfe Folgendes: