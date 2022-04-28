Ich finde meine importierten Produkte in meinem Etsy-Shop nicht

Wenn du unserer Anleitung zur Etsy-Verbindung gefolgt bist und deine Produkte in deinen Shop importiert hast, findest du sie unter deinen Entwürfen („Drafts“). Erst wenn du sie als „Aktiv“ listest, erscheinen sie auf deiner Website.
Wenn du deine Produkte importiert hast und sie nicht unter „Entwürfe“ zu finden sind oder in deiner creativehub-Produktliste die Meldung „Import error“ erscheint, prüfe Folgendes:
- Stelle sicher, dass deine limitierten Editionen pro Variante 999 nicht überschreiten. Etsy begrenzt den Bestand pro SKU auf 999
- Entferne Sonderzeichen wie _ @ * aus dem Dateinamen. Achte außerdem darauf, dass der Dateiname nicht mit einer Zahl beginnt. Dateinamen mit den genannten Zeichen lassen sich nicht erfolgreich zu Etsy importieren. Nach dem Import kannst du das Produkt-Listing aber bearbeiten und diese Zeichen ergänzen, falls sie Teil deines Werktitels sind.
- Enthält dein Produkt doppelte Varianten? „Rand“ und „Passepartout“ gelten nicht als eigene Variantenmerkmale. Wenn du also einen A4-Druck ohne Rahmen & einen A4-Druck ohne Rahmen mit Rand hast, oder A2 im schwarzen Rahmen mit weißem Passepartout & A2 im schwarzen Rahmen mit schwarzem Passepartout, wird das als Duplikat gewertet und kann nicht in deinen Shop importiert werden. Entferne das Duplikat und starte den Import erneut.
- Prüfe in deinen Etsy-Versandeinstellungen, ob dein Versandprofil eine gültige Postleitzahl des Versandorts enthält. Ungültige Postleitzahlen können Importkonflikte verursachen.
- Falls du in deinen Etsy-Versandeinstellungen noch das eingestellte Versandprofil „creativehub“ verwendest, lösche dieses Profil und starte den Import erneut. Nach erfolgreichem Import kannst du dein eigenes Versandprofil anlegen.
- In seltenen Fällen können auch die Einstellungen deines eigenen Versandprofils einen Importkonflikt auslösen. Das kann passieren, wenn für eine Produktreihe mehrere Profile verwendet werden oder Länderbeschränkungen hinterlegt sind. Als letzten Ausweg lösche alle deine Versandprofile und starte den Import erneut. Nach erfolgreichem Import kannst du deine Versandprofile neu anlegen.