Die besten Website-Templates für Galerien zum Kunstverkauf

Das Wichtigste in Kürze

Am besten liest du diesen Artikel komplett, um zu erfahren, wie du das richtige Template für deinen Online-Kunstshop auswählst. Wenn du es eilig hast, hier die Kurzfassung:

Plattform Am besten für Template-Empfehlung 1 Template-Empfehlung 2 Shopify Fast alles! Unsere Standardempfehlung. Einfach einzurichten und gute Templates. Erstklassige E-Commerce-Funktionen. Baseline (280 $) Studio (kostenlos) Squarespace Gut für den Einstieg, einige ordentliche Templates. Für Galerien nicht empfohlen WordPress/ WooCommerce Die größte Template-Auswahl. Flexibel in Design und Anpassungen. Nicht ganz einfach einzurichten, aber es gibt viele Webentwickler, die helfen können. ART (69 $) Arte (69 $)

Erste Schritte

Dieser Artikel führt dich durch einige der besten Template-Optionen für Galerien – also Websites, die die Werke mehrerer Künstler zeigen und verkaufen.

Wenn du als einzelner Künstler unterwegs bist, kannst du möglicherweise auch einige dieser Templates nutzen. Sieh dir aber bitte unseren Begleitartikel zu den besten Website-Templates für Künstler zum Kunstverkauf an.

Galerien unterscheiden sich von einzelnen Künstlern darin, dass sie meist für jeden vertretenen Künstler eigene Seiten oder Kollektionen brauchen – und darunter Unterkategorien für die verschiedenen Projekte des jeweiligen Künstlers. Die Architektur einer Galerie-Website ist also eine andere.

Seitenarchitektur Künstler Seitenarchitektur Galerie

Die Templates, die wir bei Shopify und Squarespace gefunden haben, scheinen nur eine Ebene von Kollektionen zu bieten. Du könntest Kunstwerke also nach Künstler, Ausstellung oder Projekt gruppieren, aber nicht nach Künstlern und darunter noch einmal nach Ausstellungen oder Projekten. Wenn jemand ein Template kennt, das das kann, würden wir uns über einen Hinweis freuen. Für manche Galerien ist das ohnehin kein Problem, weil sie ihre Werke von Natur aus chronologisch in Drops, Ausstellungen und Projekte ordnen und keine zweite Ebene brauchen. Wenn du diese Funktion aber brauchst, empfehlen wir WordPress und WooCommerce, weil du damit die Flexibilität hast, jede Architektur umzusetzen, die du brauchst.

Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, ein wirklich wichtiger Hinweis: Wenn du dir diese Templates ansiehst, musst du über Farben und Schriften hinwegsehen. Es geht darum, wie Produkte und Seiten gruppiert sind, welche Seitentypen das Template bietet und wie die Website strukturiert ist. Farben, Schriften und Button-Stile lassen sich natürlich leicht an deine anpassen. Und auch die Seitenverhältnisse von Bildern kannst du ändern – aber auch hier solltest du überlegen, ob ein geändertes Seitenverhältnis zur Seitenstruktur passt.

Empfohlene Galerie-Templates für Shopify

Shopify funktioniert gut als komplette All-in-one-Website oder als Shop-Bereich einer größeren Website auf einer Subdomain, etwa shop.deinewebsite.de

Wir empfehlen Shopify vor jeder anderen Plattform, besonders für Unternehmen (im Gegensatz zu einzelnen Künstlern), weil seine E-Commerce-Funktionen und einfachen Checkout-Optionen unerreicht sind.

Option 1: Baseline

Uns gefällt das Baseline-Theme, auch wenn uns klar ist, dass es ein sehr plakatives Design hat. Dieses Template hat buchstäblich alles, was du für eine komplette All-in-one-Galerie-Website brauchst, und etwas abgespeckt (was leicht geht) könnte es auch der Shop-Bereich einer größeren Website sein. Es kostet 280 $, dafür bekommst du aber das Komplettpaket.

Die Startseite bietet viele tolle Elemente zur Auswahl, darunter eine Hero-Liste der Künstler oder diesen coolen, automatisch abspielenden und auffälligen Video-Bereich.

Du kannst außerdem separate Kollektionsseiten für Künstler anlegen.

Dieses Template geht auch gut mit Bildern in gemischten Seitenverhältnissen um und hat eine schöne Gestaltung der Bildcontainer.

Sieh dir diesen großartigen redaktionellen Bereich an, um die Werke in einen Kontext zu setzen

Die CTAs für den Aufbau deines Newsletters sind sehr klar. Das ist entscheidend, denn E-Mails sind ein sehr starker Kanal für E-Commerce-Conversions und unerlässlich, um tiefe, langfristige Beziehungen zu Sammlern aufzubauen.

Beim Design könntest du durch geänderte Farben, Schriften usw. leicht Anpassungen an deinen Stil vornehmen, besonders mit Hilfe eines Webdesigners. Aktuell setzt es auf einen sehr plakativen, lauten Stil, der sich aber recht einfach abmildern lässt: einige der kräftigen Elemente entfernen, Linien dünner machen, eine weniger harte Schrift wählen und das Farbschema weicher gestalten.

Option 2: Blockshop Wir lieben auch Blockshop als Template – wieder eines, das deine gesamte Website abbilden kann. Sieh dir an, wie eine unserer Kundinnen dieses Template mit beeindruckendem Effekt angepasst und daraus eine fantastische All-in-one-Website mit Shop gemacht hat: This is Rude. RUDE-Website Rude sind offensichtlich großartige Designer mit einer sehr starken visuellen Marke. Das zeigt aber auch: Wenn du ein Auge für Design hast oder einen Designer engagierst, der dir beim Anpassen eines Templates hilft, kannst du ein Template wirklich zu deinem eigenen machen – ohne die enormen Kosten, alles von Grund auf neu zu bauen. Blockshop hat so viele großartige Elemente für deine perfekte Website. Zum Beispiel: Die Navigation ist flexibel, du kannst deine Kunstwerke also auf verschiedene Arten ordnen: nach Künstler, nach Ausstellung, nach Datum des Print-Drops, nach Projekt usw. Es gibt viele flexible Optionen für Startseiten-Bereiche, in denen du Projekte oder Kollektionen zeigen kannst. Es hat einen tollen redaktionellen Bereich, in dem du über einige deiner Projekte schreiben und deine Arbeit in einen Kontext setzen kannst. Option 3: Studio Wenn du nach Alternativen suchst, probier das etwas dekorativere Template Studio, das zudem den Vorteil hat, kostenlos zu sein! Dieses Template eignet sich sehr gut als Shop neben einer bestehenden Website (auf einer Subdomain) oder als eigenständige Website. Hier einige Funktionen von Studio: Die Startseite wirkt weicher und aufgeräumter, mit einer schönen Slideshow der Werke Die Ordnungsmöglichkeiten sind vielfältig: Du kannst Kunstwerke nach Künstler, nach Art der Arbeit oder nach jeder anderen Klassifizierung sortieren, die du möchtest. Die Bilder stehen im Mittelpunkt! Dazu wirklich gute redaktionelle Elemente

Option 4: Icon

Und schließlich lieben wir das Icon-Theme für Galerien auf Shopify. Es hat einen E-Commerce-orientierten Stil mit schönen großen Bildern direkt auf der Startseite.

Uns gefällt auch die Menüstruktur mit Bildern – eine schöne Art, Besucher zum Weiterstöbern einzuladen.

Empfohlene Galerie-Templates für Squarespace

Für Galerien empfehlen wir Squarespace nicht. Es fehlen die komplexeren Architektur-Optionen, die eine komplette All-in-one-Website mit großen Produktgruppen und Unterkategorien braucht. Wenn du bereits eine Website hast und einen Shop für eine Subdomain suchst, empfehlen wir immer Shopify oder WordPress. Wenn du ein begrenztes Sortiment hast, das du nicht auf verschiedene Arten in Kategorien und Unterkategorien ordnen musst, kann Squarespace für dich funktionieren. Deshalb halten wir Squarespace für einzelne Künstler besser geeignet. Eine Liste mit Empfehlungen für einzelne Künstler findest du in unserem Artikel dazu.

Option 1: Skyloop

Wenn du mit deiner Galerie doch den Squarespace-Weg gehst, könntest du Skyloop ausprobieren. Es hat ein schönes Design und, noch wichtiger, ein Seitenmenü auf der Shop-Seite, über das sich die verschiedenen Kategorien – zum Beispiel die Künstler, Print-Drops oder Ausstellungen – bequem durchstöbern lassen. Die Vorschau-Website ist als Kinderbekleidungsshop aufgesetzt, aber die Menüstruktur erkennst du in diesem Screenshot:

Dieses Seitenmenü ist praktisch, weil es mitwachsen kann, wenn deine Liste an Projekten, Ausstellungen oder Print-Drops mit der Zeit länger wird – es erweitert sich einfach nach unten. Wird die Liste irgendwann zu lang, kann das allerdings etwas unhandlich werden. Außerdem nutzen die redaktionellen Inhaltsoptionen nur die Standardfunktionen von Squarespace.

Option 2: Alameda

Alameda ist eine weitere Option. Auch hier ein klares Design, aber die Menüoptionen scheinen eingeschränkter, da sich das Menü über den oberen Seitenrand erstreckt.

Hinweis: Viele Squarespace-Templates verwenden einheitliche Raster für die Bildcontainer, alle mit demselben Seitenverhältnis. Das Alameda-Template oben ist ein Beispiel dafür. Fotografen können damit Probleme haben, weil sie im Quer- und Hochformat fotografieren und oft unterschiedliche Seitenverhältnisse nutzen. Diese Templates passen die Bilder automatisch durch Beschneiden an den Standardcontainer an. Es ist aber einfach, die Darstellung innerhalb eines Containers so zu ändern, dass die Bilder in ihrem ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt werden. Wie das geht, erklären wir in unserem anderen Artikel: Die besten Website-Templates für Künstler zum Kunstverkauf.

Empfohlene Galerie-Templates für WooCommerce/ WordPress

Wenn du dich für WordPress entscheidest, übernimmt WooCommerce die E-Commerce-Funktionen. Es liefert Warenkorb, Produktseiten und alle Zahlungs- und Backend-Funktionen, die du brauchst, um zu verkaufen und Bestellungen abzuwickeln.

Wie bei Shopify und Squarespace integriert sich theprintspace nahtlos in dein WooCommerce und übernimmt automatisch die Produktion und den Versand deiner Fine-Art-Prints – gerahmt oder ungerahmt, in gebrandeter Verpackung und mit stilvollen, gebrandeten Zertifikaten für limitierte Editionen!

Wähle dein WordPress-Template über WordPress-Themes, zum Beispiel bei Theme Forest, und integriere dann ein Template für den Shop über ein WooCommerce-Theme.

Option 1: ART

Das erste Template-Set, das wir empfehlen, ist ein WordPress-Theme namens ART. Wir lieben dieses Theme-Paket einfach. Es kostet nur 69 $ und bringt eine riesige Auswahl fertiger Layouts mit – für Galerien oder für einzelne Künstler. Du kannst deine Werke nach Künstler, Ausstellung oder ganz nach Wunsch gruppieren. Was auch immer du brauchst, dieses Template-Set kann es! Es gibt auch Viewing Rooms – eine richtig coole Art, deine Kunst in einen Kontext zu setzen. Hier ein Rundgang durch dieses schöne, vielseitige Template:

Option 2: Arte

Ein weiteres Theme, das uns gefällt, ist Arte. Es kostet 69 $, was angemessen ist. Es ist ein klares, minimalistisches Theme, das die Bilder deutlich in den Vordergrund stellt. Es bietet tolle Textoptionen, die Bilder und Videos umfließen können. Perfekt, um begleitende Texte zu schreiben, die deine potenziellen Sammler wirklich ansprechen.

Jetzt ist es Zeit zu handeln – worauf wartest du? Erfolgreiche Künstler und Fotografen ziehen Handeln dem Aufschieben vor, und der Online-Kunstboom wartet nicht auf dich. Lies den Artikel unten und nimm dir 3 Tage Zeit, um deine Website online zu bringen!