Versandkosten beim Dropshipping: pro Bestellung oder pro Artikel?

So berechnen wir dir den Versand
Die Versandkosten, die wir dir bei der Auftragsabwicklung berechnen, gelten wie folgt:
- Die Lieferkosten für Drucke gelten pro Bestellung, nicht pro Druck
- Die Lieferkosten für gerahmte Drucke gelten pro Rahmen, nicht pro Bestellung
- Werden Drucke und gerahmte Drucke kombiniert, gilt die Regel für den Versand von Rahmen
Unsere Versandkosten kannst du hier einsehen.
Beispiele
Mit dem oben Gesagten im Hinterkopf hier ein paar Beispiele:
- Bestellt dein Kunde in einer Bestellung 5 Drucke, berechnen wir dir einmal die Lieferkosten für Drucke
- Bestellt dein Kunde in einer Bestellung 2 Rahmen, berechnen wir dir die Summe der Lieferkosten für jeden Rahmen
- Bestellt dein Kunde in einer Bestellung 1 Rahmen und 2 Drucke, berechnen wir dir einmal die Lieferkosten für einen Rahmen
- Bestellt dein Kunde in einer Bestellung 2 Rahmen und 2 Drucke, berechnen wir dir die Summe der Lieferkosten für jeden Rahmen