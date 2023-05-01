Versandkosten beim Dropshipping: pro Bestellung oder pro Artikel?

So berechnen wir dir den Versand

Die Versandkosten, die wir dir bei der Auftragsabwicklung berechnen, gelten wie folgt:

Die Lieferkosten für Drucke gelten pro Bestellung, nicht pro Druck

Die Lieferkosten für gerahmte Drucke gelten pro Rahmen, nicht pro Bestellung

Werden Drucke und gerahmte Drucke kombiniert, gilt die Regel für den Versand von Rahmen

Unsere Versandkosten kannst du hier einsehen.

Beispiele

Mit dem oben Gesagten im Hinterkopf hier ein paar Beispiele: