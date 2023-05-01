Wo sehe ich die Dropshipping-Bestellungen meiner Website?

Deine Dropshipping-Bestellungen erscheinen in deinem creativehub-Konto, sobald sie an das Produktionssystem von theprintspace übermittelt wurden. Das bedeutet: Die Bestellungen eines bestimmten Tages siehst du in creativehub erst am Folgetag – dann, wenn sie in die Produktion gegangen sind.

So siehst du die Kundenbestellungen und ihren Status in creativehub:

Klicke oben rechts in deinem creativehub-Konto auf deinen Profilnamen bzw. dein Profilsymbol Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Wähle im Menü auf der linken Seite „Store fulfilment“ Hier kannst du deine Bestellungen nach verschiedenen Kriterien durchsuchen. Nutze den Datumsbereich, um die Bestellungen eines bestimmten Monats oder einer Woche anzuzeigen, oder suche nach dem Bestellstatus. Klicke auf „Update“, um deine aktuellen Bestellungen anzuzeigen

Status der Auftragsabwicklung

Deine Dropshipping-Bestellung durchläuft während der Abwicklung mehrere Phasen. Den aktuellen Stand deiner Bestellung findest du im Abschnitt „Order status“ auf der Seite „Store fulfilment“.

Diese Statusmeldungen kannst du in deinem creativehub-Konto sehen:

New order : Wir haben deine Bestellung erhalten und an unser Produktionssystem übermittelt

: Wir haben deine Bestellung erhalten und an unser Produktionssystem übermittelt In Production : Deine Bestellung wird gerade gedruckt und für den Versand verpackt

: Deine Bestellung wird gerade gedruckt und für den Versand verpackt Dispatched : Wir haben deine Bestellung bearbeitet und an deinen Kunden verschickt

: Wir haben deine Bestellung bearbeitet und an deinen Kunden verschickt Card required : In deinem creativehub-Konto fehlen die Zahlungsdaten. Wir können deine Bestellung erst bearbeiten, wenn eine Zahlungsmethode in deinem creativehub-Konto hinterlegt ist. So kannst du eine Karte hinzufügen, damit wir die Zahlung erneut versuchen können.

: In deinem creativehub-Konto fehlen die Zahlungsdaten. Wir können deine Bestellung erst bearbeiten, wenn eine Zahlungsmethode in deinem creativehub-Konto hinterlegt ist. So kannst du eine Karte hinzufügen, damit wir die Zahlung erneut versuchen können. Payment failed : Wir können deine Bestellung nicht bearbeiten, weil die Zahlung der Produktionskosten von deinem Konto fehlgeschlagen ist. In der Regel löst du das Problem, indem du deine Bank anrufst und diese Zahlungen autorisierst. Anschließend können wir die Zahlung einmal täglich erneut versuchen.

: Wir können deine Bestellung nicht bearbeiten, weil die Zahlung der Produktionskosten von deinem Konto fehlgeschlagen ist. In der Regel löst du das Problem, indem du deine Bank anrufst und diese Zahlungen autorisierst. Anschließend können wir die Zahlung einmal täglich erneut versuchen. Suspended order : Wir können deine Bestellung nicht bearbeiten. Dafür gibt es drei mögliche Gründe:

In den Bestelldaten fehlt die Lieferadresse Der SKU-Code des Produkts auf der Website unterscheidet sich von dem in deinem creativehub-Konto erzeugten Code Die Druckoption existiert in deinem creativehub-Konto nicht.

: Wir können deine Bestellung nicht bearbeiten. Dafür gibt es drei mögliche Gründe:

Mehr über die Statusmeldungen liest du hier.