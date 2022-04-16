Meine Zahlung für die Dropshipping-Abwicklung ist fehlgeschlagen

Jede Nacht belasten wir deine Zahlungskarte mit den Kosten für alle Verkäufe des Tages. Manchmal schlägt eine Kartenzahlung fehl. Die häufigsten Gründe dafür sind:

Nicht ausreichende Deckung

Betrugsprävention

Abgelaufene Karte

Du hast die Karte an der falschen Stelle in unserem System hinterlegt. Um Dropshipping-Bestellungen zu bezahlen, gehe zu „Art store settings“ > „Payment settings“

Hier fügst du eine Zahlungskarte hinzu:

Hier hinterlegst du eine Karte, um deine Dropshipping-Bestellungen für Kunstdrucke zu bezahlen

Sobald du das Problem mit deiner Bank geklärt hast, musst du uns nicht kontaktieren – wir versuchen die Abbuchung jeden Abend automatisch erneut. Schlägt die Karte weiterhin fehl, empfehlen wir dir, die Karte zu löschen und neu einzugeben. Das löst eine neue Registrierung für 3-D Secure aus, falls das der Grund ist. Nachdem du deine Karte neu hinterlegt hast, warte bitte einen Tag, damit wir die Abbuchung erneut versuchen können – das sollte das Problem beheben.

Besteht das Problem danach weiterhin, kontaktiere bitte unseren Kundenservice über den Live-Chat auf dieser Seite.