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Ilford Cotton Textured

Ilford Cotton Textured ist ein sehr grob strukturiertes Fine Art Kunstdruckpapier in unserem Sortiment, das hohe Reproduktion von Schwarztönen und gute Farbintensität bietet. Die Struktur hält die Farbe und fängt das Licht ein. Dieses Fine Art Print Papier hat eine weiße, unbeschichtete Basis, die dem Werk in Kombination mit der Struktur das Aussehen einer hochwertigen Kunstreproduktion verleiht. Die Struktur ist noch ausgeprägter als bei Hahnemühle German Etching. Möchtest du deinem Druck also das Gefühl von Kunsthandwerk verleihen, ist dieses Papier eine großartige Option. Wie auch das German Etching ist Ilford Cotton Textured ein robustes Papier, welches sich gut für das Kaschieren eignet.