Unser Online Service für Fine Art Kunstdrucke wird von Illustrator*innen, Maler*innen und Fotograf*innen gleichermaßen geschätzt. Wir stellen farbgenaue Fine Art Prints für dich her und verwenden modernste Technologie. Unser handverlesenes Sortiment besteht aus 7 nachhaltigen Kunstdruckpapieren, von sehr grob strukturiert über glatt bis hin zu glänzend.
Ilford Cotton Textured ist ein sehr grob strukturiertes Fine Art Kunstdruckpapier in unserem Sortiment, das hohe Reproduktion von Schwarztönen und gute Farbintensität bietet. Die Struktur hält die Farbe und fängt das Licht ein. Dieses Fine Art Print Papier hat eine weiße, unbeschichtete Basis, die dem Werk in Kombination mit der Struktur das Aussehen einer hochwertigen Kunstreproduktion verleiht. Die Struktur ist noch ausgeprägter als bei Hahnemühle German Etching. Möchtest du deinem Druck also das Gefühl von Kunsthandwerk verleihen, ist dieses Papier eine großartige Option. Wie auch das German Etching ist Ilford Cotton Textured ein robustes Papier, welches sich gut für das Kaschieren eignet.
Max Druckgröße (cm)
111x1193
Gewicht (gsm)
310
Oberfläche
Matt
Papierfarbton
Warmes Weiß
Textur
Gekörnt
2
Canson Baryta
Ein reinweißes Baryta-Papier mit exzellenter Schwarzdichte, Kontrast und Reproduktion von Details. Großartig sowohl für kontrastreiche Bilder als auch für brillante, strahlende Farben. Die Baryta-Basis schafft strahlendes Weiß und tiefe Schwarztöne, gleichzeitig hebt die seidig glatte, reflektierende Oberflächenbeschichtung Details und Schärfe des Bildes hervor. Wir empfehlen das Papier mit Vorsicht zu behandeln, da es empfindlich ist und raten dir einen Rand hinzuzufügen, falls du es kaschieren lassen möchtest.
Max Druckgröße (cm)
111x1193
Gewicht (gsm)
310
Oberfläche
Leichter Glanz
Papierfarbton
Reinweiß
Textur
Extra Glatt
3
Epson Semi Gloss
Ein großartiges Allround-Papier, das wir wegen seiner fotografischen Ästhetik, seiner kräftigen Farbreproduktion, der starken Kontraste und seiner robusten Handhabung ausgewählt haben. Seine semi-glänzende, flache Oberfläche verleiht dem Kunstwerk ein fotografisches Gefühl, in Kombination mit dem subtilen Anschein eines Gemäldes den ein Fine Art Print mit sich bringt. Unser Leichtgewicht unter den Fine Art Print Papieren. Die Oberfläche ist harzbeschichtet, was es zu unserem stärksten Papier macht.
Max Druckgröße (cm)
152x1193
Gewicht (gsm)
260
Oberfläche
Leichter Glanz
Papierfarbton
Reinweiß
Textur
Extra Glatt
4
Hahnemühle Bamboo
Bamboo ist das weltweit erste digitale Inkjet-Kunstdruckpapier aus Bambusfasern. Bambus verkörpert Natürlichkeit und ressourcenschonende Papierproduktion. Besonders geeignet für warme Farben und monochrome Drucke. Hahnemühle Bamboo besteht zu 90% aus Bambusfasern und zu 10% aus Baumwolle und kombiniert Fotografie mit Umweltfreundlichkeit. Dieses natürlich warme Papier mit glatter Oberfläche ist frei von optischen Aufhellern und bietet maximale Alterungsbeständigkeit. Es garantiert eine extrem breite Farbskala und hohe Farbdichte.
Max Druckgröße (cm)
111x1193
Gewicht (gsm)
290
Oberfläche
Matt
Papierfarbton
Warmes, gelbes Cremeweiß
Textur
Glatt
5
Hahnemühle Pearl
Hahnemühle Pearl hat eine glatte Orangenschalen-Struktur und eine strahlend neutrale, weiße Basis. Es schafft sowohl natürlich wirkende schwarz-weiß Bilder als auch kräftige Farbreproduktionen und Detailgenauigkeit. Das Papier ist harzbeschichtet und hat eine faserhafte Haptik. Die Satin-Oberfläche der Harzbeschichtung verleiht dem Bild Tiefe. In Kombination mit der Struktur und der kräftigen Farbwiedergabe erscheint das Bild wie ein Ölgemälde. Es ist eines der am besten geeigneten Kunstdruckpapiere für das Kaschieren.
Max Druckgröße (cm)
111x1193
Gewicht (gsm)
285
Oberfläche
Pearl/satin
Papierfarbton
Naturweiß
Textur
Zarte Orangenschalen-Struktur
6
Hahnemühle Photorag
Hahnemühle Photorag hat ein supermattes Finish, was es zu einem unserer populärsten Papiere unter Künstler*innen, Fotograf*innen und Illustrator*innen macht. Das Papier liefert gedämpfte Schwarztöne mit ausgezeichneter Farb- und Detailwiedergabe. Es hat eine minimale Oberflächenstruktur, die ein gipsartiges, weiches Gefühl von Baumwolle kreiert und einen gleichmäßigen Farbverlauf schafft. Die Oberfläche ist sehr empfindlich, wir empfehlen besondere Vorsicht bei der Handhabung. Photorag eignet sich zum Kaschieren. Die Baumwoll-Struktur bedeutet aber, dass die Ränder ohne ausreichende Vorsicht ausfransen können.
Max Druckgröße (cm)
152x1193
Gewicht (gsm)
308
Oberfläche
Matt
Papierfarbton
Naturweiß
Textur
Glatt
7
Hahnemühle German Etching
Dieses schwergewichtige Papier hat einen etwas warmen Grundton und eine stark marmorierte Textur. Es schafft Drucke mit starken Farben und tiefen Schwarztönen, die intensiv und kontrastreich wirken. Dies wird durch die Textur des Papiers ermöglicht, welche mehr Tinte aufnehmen und das Licht einfangen kann. Das German Etching ist eines unserer schwersten Fine Art Kunstdruckpapiere. Mit seinem Gewicht und ausgeprägter Textur verleiht dieses Papier dem Kunstwerk das Gefühl von Handarbeit. Hahnemühle German Etching ist ein robustes Fine Art Print Papier, was bedeutet, dass die Ränder nicht zum Ausfransen tendieren.
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Preise für Giclee Druck
Drucke in einer beliebigen Größe und auf dem Papier deiner Wahl. Das Papier wird deinen Wünschen entsprechend zugeschnitten. Wenn in deiner Datei weiße Ränder vorhanden sind, werden diese auf dem endgültigen Druck belassen. Die angegebenen Preise sind exklusive MwSt.