Unser Musterset mit Kunstdruck- und Fotodruckpapieren bietet mit Abstand die beste Möglichkeit, um die Unterschiede der Foto- und Künstlerpapiere wirklich zu sehen. Bestelle jetzt eines unserer Mustersets für deinen nächsten Druck!
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Mustersets
Jedes Musterset beinhaltet alle 11 professionellen Fine Art und C-Print Fotopapiere. Beim Erhalt deines Sets wirst du selbst erkennen können, dass jedes Papier für seine einzigartigen Eigenschaften ausgesucht wurde: Beschichtung, Textur, Reflexionsvermögen, und Farbwiedergabe.
Illustrations-Set: Künstlerpapiere im Vergleich
Unser Musterset für Illustration beinhaltet eine Auswahl an wunderschönen, handgemalten und gezeichneten Bildern mit verschiedenen Farben und Themen. Diese werden auf dem jeweiligen Papier präsentiert, welches unserer Meinung nach am besten zu Farbe, Stimmung und Details passt.
Fotografie-Set: Unterschiede von Fotopapieren erkennen
Unser Musterset für Fotografie beinhaltet eine Auswahl an Bildern, von Porträt bis Landschaft. Die Bilder sind auf dem jeweiligen Papier gedruckt, welches wir am passendsten für die Farbe, Stimmung und Details halten.