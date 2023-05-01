Echtheitszertifikat bei Dropshipping-Bestellungen beilegen?

Du kannst deine Druckprodukte als limitierte oder offene Editionen einrichten. In beiden Fällen legst du dem Paket an den Kunden ein Echtheitszertifikat bei.

Offene Editionen werden als „Open edition“ gekennzeichnet. Bei limitierten Editionen wird die Stückzahl nachverfolgt, sodass jedes Zertifikat seine eigene, eindeutige Editionsnummer erhält.

Limitierte Editionen werden in creativehub nachverfolgt und mit deinem Shop synchronisiert, sodass du eine limitierte Edition nicht versehentlich überverkaufen kannst. Mehr dazu erfährst du hier.

Du kannst aus 6 Zertifikat-Designs wählen: Das Design „Classic“ ist kostenlos, dazu kommen 5 schön gestaltete Varianten für ca. 2,30 € pro Edition. Mehr über die Designs erfährst du hier.

Neben Echtheitszertifikaten kannst du eine digitale Signatur und/oder die Editionsnummer direkt auf den Druck drucken lassen. Mehr dazu erfährst du hier.