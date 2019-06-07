Wir verwenden ausschließlich beste, nachhaltige Materialien und Massivholz für unser Sortiment an Kunstrahmen. Von luxuriösen zeitgenössischen Schattenfugen-Rahmen aus Walnuss bis zu kostbaren traditionellen Eichenholz-Rahmen - optional mit Passepartouts oder entspiegeltem Glas - ist alles dabei.
Ein professioneller Rahmen wird mit hochwertigstem Equipment und den besten Materialien hergestellt.
Vorteile unserer Galerie Rahmen
Natürliche Materialien
Wir verwenden ausschließlich nachhaltig produzierte Harthölzer. Wir verwenden keine Furniere, MDF oder irgendeine andere Art von rekonstruiertem Material.
Verklebt, verstiftet und versiegelt
Jede Ecke wird vorsichtig verklebt, versiegelt und abgeschliffen, um ein komplett nahtloses, weiches Gefühl zu vermitteln.
Handgefertigt und nach Maß
Wir fertigen Rahmen für jede Größe an, um deinen Vorgaben genau zu entsprechen. Alle Rahmen sind handgefertigt und von Hand vollendet.
Archivarisch & säurefrei
Für alle unsere Rahmen verwenden wir 100% säurefreie Materialien. Wir sind FSC zertifiziert und garantieren die Qualität und Archiv-Eigenschaft jedes einzelnen Rahmens, den wir herstellen.
Schritte
Es gibt 5 Schritte zur Auswahl eines Galerierahmens.
1. Rahmen Art
2. Leisten
3. Passepartout
4. Glas
5. Anbringung
Schritt 1
Wähle eine Rahmenart
Wähle zwischen vier verschiedenen Rahmenarten aus, von klassisch bis zeitgenössisch. Dein Druck wird zuerst auf Foamex kaschiert, damit er flach im Rahmen sitzt. Falls du das lieber nicht möchtest, lass uns dies einfach in der Kommentarfeld im Bestellsystem wissen.
Richtlinie für Rahmen und Leisten
Standard-Rahmen
Du suchst nach etwas Klassischem? Der Standard-Rahmen ist unser beliebtestes und vielseitigstes Modell und passt zu jeder Art von Kunst. Wir bieten Passepartouts an, die sich deinem Budget anpassen.
Schwebe-Rahmen
Du möchtest eine moderne Präsentation, die ins Auge springt? Stell dir dein Kunstwerk mit einer Lücke zwischen dem Bild und der Leiste vor, als würde es im Rahmen schweben.
Schattenfugen-Rahmen
Bei diesem offenen Rahmen sitzt das kaschierte Bild leicht zurückgesetzt im Rahmen, was ihm ein wunderschönes minimalistisches Aussehen verleiht.
Box-Rahmen
Gib deinem Kunstwerk mehr Tiefe, Schatten und Präsenz. Dieser tiefe Rahmen schafft eine Lücke zwischen dem Glas und dem Druck und verleiht ihm ein zeitgenössisches Aussehen.
Rahmenstil:
Schritt 2
Wähle eine Leiste
Für jede Art von Rahmen bieten wir dir mehrere Optionen für die Leisten. Diese gibt es in unterschiedlichen Farben, Formen und Beschaffenheiten. Lade hier unser gesamtes Sortiment an Optionen für jede Art von Rahmen herunter oder hinterlasse eine Nachricht im Kommentarfeld des Bestellsystems.
Eiche
Geht es um Wärme und Farbton, ist Eiche nicht zu schlagen. Dieses von Natur aus solide Holz ist eine klassische Wahl, die den meisten Bildern schmeichelt.
Buche
Hell und glatt, mit wunderschöner Holzmaserung. Buchenleisten verleihen deinem Bild ein helles, warmes Aussehen – ein zeitloser Naturholzrahmen.
Schwarz
Die klassische Wahl für Fotografien und Kunstdrucke. Die tiefschwarze, matt-glänzende Oberfläche wirkt natürlich, weshalb sie so beliebt für Fotodrucke ist.
Weiß
Du möchtest etwas Zeitgenössisches? Diese solide, glatte, weiße Oberfläche ist neutral und leicht, sie verleiht dem Bild ein modernes Aussehen und lenkt die Aufmerksamkeit auf den Druck selbst.
Walnuss
Eine moderne Variante des klassischen Holzrahmens. Die tiefen, reichen Farben unserer Leisten aus amerikanischem Schwarznussholz ergänzen kräftige Farben perfekt.
Dekorativ
Mit dieser verzierten Option kannst du entweder sehr traditionell oder extrem zeitgenössisch sein. Unsere glatten, prächtigen gold- oder silberverzierten Leisten heben dein Bild wunderschön hervor.
Rahmenprofil:
Schritt 3
Wähle ein Passepartout
Passepartouts sind eine Option für Standard-Rahmen. Wir bieten eine Auswahl an Farben für die Passepartouts, um die Farben deines Bildes zu ergänzen oder einen Kontrast zu liefern. Sie werden deinen Angaben entsprechend maßgefertigt. Hier sind einige Arten von Passepartouts zur Auswahl.
passepartout leitfaden
Traditionelles Passepartout
Möchtest du ein professionelles und klassisches Aussehen, ist dies die richtige Wahl für dich. Kantengewichtet bringt es den Schwerpunkt zur Mitte des Rahmens und erzeugt eine ausgeglichene Präsentation.
Modernes Passepartout
Du möchtest ein sauberes, minimalistisches Aussehen? Dieses Passepartout ist schmal und mit gleicher Breite auf allen Seiten für ein glattes, modernes Aussehen.
Extra-weites Passepartout
Für ein zeitgenössisches Aussehen solltest du dich für das extra-weite Passepartout entscheiden. Es eignet sich besonders gut bei quadratischen Formaten und kleineren Bildern.
Schritt 4
Glas-Optionen
Du kannst zwischen Standard oder Premium Glas wählen. Das Premium Glas ist entspiegelt und eignet sich speziell für Kunst. Es ist von Museumsqualität und scheint unsichtbar. Extraschutz kann außerdem mit UV sicherem Glas hinzugefügt werden.
Schritt 5
Verschiedene Befestigungsoptionen
Abhängig von deinem Rahmen kannst du D-Ringe und Schnur, Spiegelaufhänger oder eine Riemenaufhängung hinzufügen.
Leitfaden zur Anbringung
D-Ringe und Schnur
D-Ringe und Schnur machen es einfach, deine Kunst an eine bereits bestehende Wandbefestigung anzubringen. Wahrscheinlich unsere beliebteste Option.
Spiegelaufhänger
Spiegelaufhänger bieten eine klassische Anbringung und passen gut zu bestimmten Rahmenarten. Sie sind robust und schützen vor einfachem Abhängen der Kunst von der Wand.
Riemenaufhängung
Riemenaufhängungen bieten eine saubere Anbringung und müssen für größere, schwerere Rahmen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um zu den Maßen deines Bildes zu passen.
Befestigungen:
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