Meine Shopify-Produkte importieren keine Versandprofile

Du kannst Produkte zusammen mit den Versandkosten, die wir dir berechnen, in deinen Shopify-Shop importieren. Sie erscheinen in deinen Shopify-Einstellungen unter „Versand und Zustellung“ als „Versandprofile“. Mehr dazu erfährst du hier.

Wenn du Versandkosten importiert hast, diese Versandprofile aber nicht siehst, musst du in Shopify die Einstellung „Versand von mehreren Standorten“ aktivieren. Du findest einen entsprechenden Hinweis in deinen Shopify-Einstellungen unter „Versand und Zustellung“:

Importiere deine Produkte nach der Aktivierung erneut – dann sind die Versandprofile aktiv. Denk daran, dass du diese Versandprofile bearbeiten kannst, um deinen Kunden beliebige Versandkosten zu berechnen. Unabhängig davon, was du berechnest, stellen wir dir immer unsere Pauschalsätze in Rechnung.