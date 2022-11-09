Wie kann ich Einstellungen für die Dateien, die ich verkaufen möchte, anpassen?

Einstellungen für Ihre Produkte wie Größe, Preis, Papiersorte und limitierte Auflage festlegen, damit sie in Ihrem E-Commerce-Shop verkauft werden können.

Um diese Einstellungen auf deine Dateien anzuwenden, melde dich bei deinem creativehub-Konto an, oder registriere ein kostenloses Konto.

Wenn deine Dateien noch nicht hochgeladen wurden, wähle die Dateien aus, die du verkaufen möchtest, und lade sie in dein creativehub-Konto hoch.

Klicke dazu auf die Schaltfläche „Hochladen“ auf der rechten Seite des Bildschirms oder ziehe die Dateien direkt in das creativehub-Fenster deines Browsers.

Bitte beachte: Vertriebseinstellungen können nur auf die von uns gedruckten Dateitypen angewendet werden: JPEG, PNG zu TIFF.

Klicke in deinem creativehub-Konto auf der linken Seite des Menüs auf „Dateien“ und wähle die Dateien aus, die du in deinem Shopify-Shop verkaufen möchtest. Dies tust du mithilfe des Kontrollkästchens links neben jeder Datei.

Klicke auf die Option „Einen Druck verkaufen“ auf der rechten Seite des Menüs.

Wähle den Preis, die Größe und die Art des Papiers aus

Du befindest dich nun im Bereich „Einen Druck verkaufen“. Um die gewünschten Einstellungen zu übernehmen, klicke auf die Taste „+ Druck hinzufügen“. Wende dann die folgenden Einstellungen an