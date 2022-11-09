Wie kann ich Einstellungen für die Dateien, die ich verkaufen möchte, anpassen?

Einstellungen für Ihre Produkte wie Größe, Preis, Papiersorte und limitierte Auflage festlegen, damit sie in Ihrem E-Commerce-Shop verkauft werden können.
Schritt 1: Melde dich an und lade deine Dateien hoch
Um diese Einstellungen auf deine Dateien anzuwenden, melde dich bei deinem creativehub-Konto an, oder registriere ein kostenloses Konto.
Wenn deine Dateien noch nicht hochgeladen wurden, wähle die Dateien aus, die du verkaufen möchtest, und lade sie in dein creativehub-Konto hoch.
Klicke dazu auf die Schaltfläche „Hochladen“ auf der rechten Seite des Bildschirms oder ziehe die Dateien direkt in das creativehub-Fenster deines Browsers.
Bitte beachte: Vertriebseinstellungen können nur auf die von uns gedruckten Dateitypen angewendet werden: JPEG, PNG zu TIFF.
Schritt 2: Wähle die Dateien aus, die du verkaufen möchtest
Klicke in deinem creativehub-Konto auf der linken Seite des Menüs auf „Dateien“ und wähle die Dateien aus, die du in deinem Shopify-Shop verkaufen möchtest. Dies tust du mithilfe des Kontrollkästchens links neben jeder Datei.
Klicke auf die Option „Einen Druck verkaufen“ auf der rechten Seite des Menüs.
Wähle den Preis, die Größe und die Art des Papiers aus
Du befindest dich nun im Bereich „Einen Druck verkaufen“. Um die gewünschten Einstellungen zu übernehmen, klicke auf die Taste „+ Druck hinzufügen“. Wende dann die folgenden Einstellungen an
- Größe auswählen
Es sind sowohl Zoll- als auch metrische Größen verfügbar.
- Preis auswählen
Du kannst eine Vorschau der Kosten für die verschiedenen Formate sehen und wie hoch der Nettogewinn nach Abzug der Druckkosten sein wird.
- Limitierte Auflage (optional)
Wenn du deine Drucke als limitierte Auflage anbieten möchtest, klicke auf das Kontrollkästchen und gebe die gewünschte Anzahl der Auflage ein.
- Wähle die Papierart aus unserem Angebot von 11 Arten von professionellen Foto- und Fine Art-Papieren. Klicke hier, um weitere Informationen zu unseren Papierarten zu erhalten
- Speichere die Einstellungen
Wenn du mehr als ein Bild ausgewählt hast, kannst du durch Klicken auf „Speichern“ zum nächsten Bild übergehen und den Vorgang wiederholen. Wenn du die gleichen Einstellungen für alle Ausdrucke verwenden möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen, das dir diese Option bietet und sich unter dem Dropdown-Menü „Papierart“ befindet.