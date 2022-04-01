Wie viele Designs gibt es für Echtheitszertifikate?

Wir bieten 6 Designs für Echtheitszertifikate an, aus denen du in deinem creativehub-Konto wählen kannst. Eine Option ist kostenlos, die anderen fünf kosten ca. 2,50 € pro gedrucktem Zertifikat. Diese Gebühr wird zu den Abwicklungskosten deiner Bestellung hinzugerechnet.

Wir befüllen jedes Zertifikat mit deinen Branding-Angaben (Logo und digitale Signatur) sowie den Angaben zur Edition (offene Edition oder nachverfolgte Edition). Lies diesen Artikel, um ein personalisiertes Zertifikat zu erstellen, das mit deinen Bestellungen verschickt wird.

6 Zertifikat-Designs

Classic (kostenlos)

Modern (ca. 2,50 € pro Stück):

Clean (ca. 2,50 € pro Stück):

Minimalist (ca. 2,50 € pro Stück):

Traditional (ca. 2,50 € pro Stück):

Typewriter (ca. 2,50 € pro Stück):