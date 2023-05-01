Kann ich eine Dropshipping-Bestellung stornieren?

Wenn du in deinem Shop einen Verkauf erzielst, importieren wir die Bestelldaten und legen am folgenden Tag einen Auftrag zur Abwicklung in deinem creativehub-Konto an.

Automatische Stornierungen über deinen Shop sind bei uns nicht vorgesehen. Das heißt: Wenn du eine Bestellung in deinem Shop stornierst, importieren wir die Bestelldaten trotzdem und fahren mit der Abwicklung fort. Bei Shopify gibt es einen Button, um eine Stornierung anzufragen. Wird darüber eine Stornierung angefragt, wird diese abgelehnt.

Wenn du eine Bestellung stornieren möchtest, musst du uns sofort kontaktieren. Erreicht uns deine Stornoanfrage, bevor die Bestellung gedruckt wurde, können wir sie stornieren. Erreicht sie uns erst nach dem Druck, können wir die Abwicklungskosten nicht erstatten – wir ändern aber gern die Lieferadresse auf dich als Verkäufer, damit dein Kunde die Bestellung nicht erhält.

Kontaktiere uns per Telefon, E-Mail oder Live-Chat. Hier findest du die Kontaktdaten