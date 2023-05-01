Limitierte Edition außerhalb der Website verkaufen?

Wird ein Druck aus einer limitierten Edition außerhalb deiner Website verkauft – z. B. privat oder persönlich vor Ort –, erhält dein creativehub-Konto diese Bestellung nicht. Die Stückzahl des Produkts in creativehub wird daher nicht als verkauft aktualisiert.

Dadurch entsteht eine Abweichung zwischen der Stückzahl auf deiner Website und der in creativehub. Es ist wichtig, dass diese beiden Zahlen synchron sind, damit creativehub den Verkauf deiner limitierten Editionen korrekt nachverfolgen kann. Mehr darüber, wie limitierte Editionen nachverfolgt werden, liest du in diesem Artikel.

Du musst sicherstellen, dass die Stückzahl des Produkts auf deiner Website mit der Auflage der limitierten Edition in creativehub übereinstimmt, damit wir die richtige Anzahl an Bestellungen abwickeln. Dazu passt du die Stückzahl in creativehub manuell an und importierst das Produkt erneut auf deine Website. Lies diesen Artikel, um mehr über diesen Vorgang zu erfahren.

