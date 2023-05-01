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Was sind creativehub-SKUs und wie funktionieren sie?

Wenn du Verkaufseinstellungen auf deine Druckdatei anwendest, erzeugt creativehub einen eindeutigen SKU-Code für dieses Produkt bzw. diese Variante. Dieser SKU-Code ist praktisch die Verbindung zwischen dem Produkt auf deiner Website und dem Produkt in deinem creativehub-Konto.

Beim Produktimport wird jedes Produkt mit diesem SKU-Code auf deine Website importiert. Gibt ein Kunde auf deiner Website eine Bestellung auf, erkennt creativehub das bestellte Produkt anhand des eindeutigen SKU-Codes und verarbeitet die richtige Datei für Druck und Versand.

Wenn du den SKU-Code auf deiner Website löschst oder änderst, erhalten wir deine Bestellung nicht. Was in diesem Fall zu tun ist, erfährst du hier.

Aktualisiert am Oktober 2026

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