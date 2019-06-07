Auswahl des Papiers: Fine Art Prints vs. Fotodrucke
Es ist wichtig, das richtige Papier für deine Arbeit auszuwählen. Hier sind einige Tipps dazu, welche Papiere am besten funktionieren. Du möchtest unsere Papiere persönlich sehen? Bestell dir ein Musterset und überzeuge dich selbst von der Qualität!
Vorbereitung der Druckdatei
Es ist entscheidend, dass deine Datei in einer einwandfreien Form ist. Überprüfe die Auflösung, Dateigröße und die Maße deines Bildes, bevor du es speicherst.
Druck online bestellen
Hast du deine druckreife Datei einmal hochgeladen, kannst du sie mit unserem benutzerfreundlichen Upload-System auf creativehub abspeichern. Es ist nicht nötig, sie jedes Mal aufs Neue hochzuladen, wenn du einen neuen Druck möchtest!
|PIXELS
|MEGAPIXEL
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 x 24 Zoll
508x610
|30 x 20 Zoll
762x508
|30 x 40 Zoll
762x1016
|60 x 40 Zoll
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|35-mm-Film
|6x6-cm-Mittelformatfilm
|6x4,5-cm-Mittelformatfilm
|5x4in film
|10x8in film
Auf diesem Medium ist feinste Qualität erreichbar. Dieser Qualitätswert wird die höchste Bildqualität schaffen.
Kleiner Unterschied zu Außergewöhnlich der nur bei sehr großen Drucken sichtbar wird. Dieser Qualitätswert wird hervorragende Bildqualität schaffen.
Hervorragend bis durchschnittlich aber nicht ganz auf dem Level von Ausgezeichnet. Dieser Qualitätswert wird sehr zufriedenstellende Fotodrucke schaffen.
Gute Qualität, die die meisten Fotografen als ausreichende Druckqualität betrachten würden.
Niedrige Auflösung führt zu unerwünschter Qualität bei großen Drucken. Mangel an Schärfe und Detail im Vergleich zu durchschnittlichem Level. Kleinere Drucke können trotzdem mit akzeptabler Qualität hergestellt werden.
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