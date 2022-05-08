Metrische und Zoll-Angaben am Produkt: Wie wähle ich eine aus?

Je nachdem, wo du oder deine Kunden sitzen, sind unterschiedliche Maßeinheiten üblich: metrisch (mm) oder Zoll (Inch).

Um unserer weltweiten Nutzerbasis gerecht zu werden, kannst du deine Drucke entweder im metrischen System oder in Zoll dimensionieren.

Beim Import deiner Produkte listen wir beide Maßeinheiten auf. Das kannst du ganz einfach ändern, indem du das Listing direkt in deinem Shop bearbeitest. Zum Beispiel:

Beachte: Wenn du deine E-Commerce-Website mit Etsy erstellt hast, musst du die Maßeinheit in creativehub auswählen, bevor du Produkte auf deine Website importierst. Möchtest du sie später ändern, musst du das Produkt löschen und erneut in deinen Shop importieren.