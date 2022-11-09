Wie sieht das Zertifikat für die limitierte Auflage aus, das der Kunde erhält?

Sehe eine Vorschau des Zertifikats für die limitierte Auflage an, das mit deinem Druck verschickt wird, und erfahre, wo du es in creativehub sehen kannst.

So startest du

Bevor du eine Vorschau deines Zertifikats für die limitierte Auflage sehen kannst, musst du deinen Kunstnamen und deine Marke in deinen ‚Art Shop Einstellungen‘ hinzugefügt haben.

Klicke hier, um zu erfahren, wie du diese Informationen aktualisieren kannst.

Vorschau deines Zertifikats für die limitierte Auflage

Um eine Vorschau des Zertifikats anzuzeigen, melde dich bei creativehub an und klicke auf den Namen in der oberen rechten Ecke. Wähle dann ‚Art Shop-Einstellungen’ aus dem Dropdown-Menü.

Blättere nach unten zum Abschnitt „Branding für Zertifikate“ und klicke auf „Vorschau Zertifikate“.

Es öffnet sich eine Registerkarte, in der du dein Zertifikat sehen kannst.