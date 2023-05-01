Was kosten die Fertigrahmen für Dropshipping?

Unsere Fertigrahmen für Dropshipping sind aus Holz & Glas gefertigt. Die Rahmenleisten gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiß oder Eiche. Zusätzlich kannst du ein Passepartout aus Karton zuschneiden und einsetzen lassen, erhältlich in Schwarz, Weiß, Creme & Elfenbein. Unten findest du die Preise (in US-Dollar) für diese Rahmenprodukte:
Seitenverhältnis 1,41:1 (DIN-A-Format)
|A4
|A3
|A2
|A1
|$
|Nur Rahmen
|$34.32
|$41.89
|$61.34
|$89.76
|Rahmen + Passepartout
|$37.40
|$45.73
|$66.71
|$96.26
Seitenverhältnis 1:1 (quadratisch)
|30 x 30 cm
|40 x 40 cm
|50 x 50 cm
|$
|Nur Rahmen
|$40.63
|$46.88
|$65.63
|Rahmen + Passepartout
|$44.69
|$51.56
|$72.19
Seitenverhältnis 4:5
|28 x 35 cm
|40 x 50 cm
|$
|Nur Rahmen
|$40.15
|$52.05
|Rahmen + Passepartout
|$43.41
|$56.93
Seitenverhältnis 3:4
|30 x 40 cm
|60 x 80 cm
|$
|Nur Rahmen
|$41.90
|$118.45
|Rahmen + Passepartout
|$45.86
|$129.34
Seitenverhältnis 5:7
|70 x 100 cm
|$
|Nur Rahmen
|$158.18
|Rahmen + Passepartout
|$167.34
Seitenverhältnis 2:3
|30 x 45 cm
|40 x 60 cm
|$
|Nur Rahmen
|$45
|$57.50
|Rahmen + Passepartout
|$48.75
|$63.75
Mehr über unsere Fertigrahmen erfährst du hier