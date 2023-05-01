Was kosten die Fertigrahmen für Dropshipping?

Unsere Fertigrahmen für Dropshipping sind aus Holz & Glas gefertigt. Die Rahmenleisten gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiß oder Eiche. Zusätzlich kannst du ein Passepartout aus Karton zuschneiden und einsetzen lassen, erhältlich in Schwarz, Weiß, Creme & Elfenbein. Unten findest du die Preise (in US-Dollar) für diese Rahmenprodukte:

Seitenverhältnis 1,41:1 (DIN-A-Format)

A4 A3 A2 A1 $ Nur Rahmen $34.32 $41.89 $61.34 $89.76 Rahmen + Passepartout $37.40 $45.73 $66.71 $96.26

Seitenverhältnis 1:1 (quadratisch)

30 x 30 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm $ Nur Rahmen $40.63 $46.88 $65.63 Rahmen + Passepartout $44.69 $51.56 $72.19

Seitenverhältnis 4:5

28 x 35 cm 40 x 50 cm $ Nur Rahmen $40.15 $52.05 Rahmen + Passepartout $43.41 $56.93

Seitenverhältnis 3:4

30 x 40 cm 60 x 80 cm $ Nur Rahmen $41.90 $118.45 Rahmen + Passepartout $45.86 $129.34

Seitenverhältnis 5:7

70 x 100 cm $ Nur Rahmen $158.18 Rahmen + Passepartout $167.34

Seitenverhältnis 2:3

30 x 45 cm 40 x 60 cm $ Nur Rahmen $45 $57.50 Rahmen + Passepartout $48.75 $63.75

Mehr über unsere Fertigrahmen erfährst du hier