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Was kosten die Fertigrahmen für Dropshipping?

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Unsere Fertigrahmen für Dropshipping sind aus Holz & Glas gefertigt. Die Rahmenleisten gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiß oder Eiche. Zusätzlich kannst du ein Passepartout aus Karton zuschneiden und einsetzen lassen, erhältlich in Schwarz, Weiß, Creme & Elfenbein. Unten findest du die Preise (in US-Dollar) für diese Rahmenprodukte:

Seitenverhältnis 1,41:1 (DIN-A-Format)

A4A3A2A1
$Nur Rahmen$34.32$41.89$61.34$89.76
Rahmen + Passepartout$37.40$45.73$66.71$96.26

Seitenverhältnis 1:1 (quadratisch)

30 x 30 cm40 x 40 cm50 x 50 cm
$Nur Rahmen$40.63$46.88$65.63
Rahmen + Passepartout$44.69$51.56$72.19

Seitenverhältnis 4:5

28 x 35 cm40 x 50 cm
$Nur Rahmen$40.15$52.05
Rahmen + Passepartout$43.41$56.93

Seitenverhältnis 3:4

30 x 40 cm60 x 80 cm
$Nur Rahmen$41.90$118.45
Rahmen + Passepartout$45.86$129.34

Seitenverhältnis 5:7

70 x 100 cm
$Nur Rahmen$158.18
Rahmen + Passepartout$167.34

Seitenverhältnis 2:3

30 x 45 cm40 x 60 cm
$Nur Rahmen$45$57.50
Rahmen + Passepartout$48.75$63.75

Mehr über unsere Fertigrahmen erfährst du hier

Aktualisiert am Oktober 2026

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