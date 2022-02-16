Unsere Giclee-Papierhersteller verwenden ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dieses Programm gewährleistet die Erhaltung und den Schutz der Artenvielfalt, die Erneuerung des Lebensraums Wald und die Verringerung der Auswirkungen der Ausbeutung der Waldgebiete für künftige Generationen. Das in ihren Fabriken hergestellte Papier ist für die Rückverfolgbarkeit der Holzfasern aus nicht bedrohten Wäldern zertifiziert.

Unsere C-Type Abzüge werden auf Fuji Crystal Archive Papier gedruckt und mit Fuji-Chemikalien hergestellt. Fuji produziert ausschließlich mit Windenergie und erzeugt mit fünf Windturbinen und einem großen Nachbrenner seine eigene Energie. Außerdem hat das Unternehmen zusammen mit angrenzenden Unternehmen eine Wasseraufbereitungsanlage entwickelt. Fujifilm hält sich an die Vorschriften des S-Klassensystems, das Beschränkungen für Stoffe vorsieht, die eine Gefahr für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit darstellen können und möglicherweise auch darstellen. In den letzten Jahren wurde der Schwerpunkt auf die Berücksichtigung des Tierschutzes gelegt, indem wir aktiv an der Entwicklung verschiedener Testmethoden arbeiten und gleichzeitig an der Erforschung der Hautempfindlichkeit mitwirken. Wir sind uns bewusst, dass das C-Typ-Verfahren ein Edelmetall, nämlich Silber, als grundlegenden Bestandteil verwendet, um qualitativ hochwertige Fotoabzüge zu erzielen. Silber ist der Rohstoff, der zur Herstellung der lichtempfindlichen Emulsion verwendet wird, die sich auf dem Papier befindet, um unsere Fotodrucke zu erzeugen. Die Silberrückstände und Nebenprodukte des fotografischen Prozesses sind wertvolle Rohstoffe, die wir nach der Produktion der Abzüge extrahieren und recyceln.