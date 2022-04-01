Individuelle Beilage hochladen und Kunstdrucken hinzufügen

Individuelle Beilagen im Überblick

Du kannst den Dropshipping-Bestellungen deiner Kunden eine individuelle Beilage, einen Brief an den Käufer oder eine Dankeskarte beilegen. Dafür lädst du einfach eine selbst gestaltete PDF-Datei im A4-Format hoch, die wir dann mit deiner Bestellung drucken.

Pro Druckvariante kannst du eine Beilage bzw. einen Brief zuweisen. Bestellt ein Kunde mehrere Drucke mit demselben Brief, legen wir dem Paket nur ein Exemplar bei.

Für diesen Service fallen pro verschickter individueller Beilage Kosten von ca. 2,50 € an.

So fügst du individuelle Beilagen in deinem creativehub-Konto hinzu:

Schritt 1: Lade deine PDF-Datei hoch

Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol, um das Hauptmenü mit den Einstellungen zu öffnen Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Wähle im Menü auf der linken Seite „Brand settings“

Scrolle ans Ende der Seite zum Abschnitt „Letter to buyer“

Klicke auf „Upload“, um deine Beilage hinzuzufügen. (Hinweis: Wir akzeptieren ausschließlich PDF-Dateien) Du kannst mehrere Designs hochladen und außerdem einen Standardbrief an den Käufer festlegen

Schritt 2: Weise die Beilage deinen Druckdateien zu

Gehe zu deiner „Files“-Seite Wähle die Dateien aus, die du auf deiner Website als Kunstdrucke verkaufen möchtest – nutze dafür das Kontrollkästchen oben links in der jeweiligen Dateivorschau. Klicke dann in den Optionen auf der rechten Seite auf „Sell as print“

Falls du die Verkaufseinstellungen deiner Produkte noch nicht festgelegt hast, kannst du das jetzt mit diesem Hilfeartikel nachholen. Sobald die Verkaufseinstellungen aktualisiert sind, wähle den Brief aus, den du deiner Bestellung beilegen möchtest. Wähle im Abschnitt „Letter to buyer“ oben rechts auf der Seite die PDF-Datei aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn du in den „Brand settings“ eine Standard-PDF festgelegt hast (Schritt 1), ist diese Beilage im Abschnitt „Inserts“ bereits vorausgewählt.

Jetzt kannst du deine Drucke inklusive individuellem Brief an den Käufer verkaufen. Um die Beilage zu ändern oder zu entfernen, gehe zurück zum Dropdown-Menü aus dem vorherigen Schritt und nimm deine Änderungen vor.

Weitere Branding-Optionen

Du möchtest auch die Verpackung deiner Dropshipping-Bestellungen mit deinem Branding versehen? Kein Problem! Mit dieser Kurzanleitung richtest du das Branding für die Verpackung ein.