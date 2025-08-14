Conversion-Rate-Optimierung

Wenn du Traffic für deinen Kunst-Shop generierst, ist das bereits eine Leistung in der heutigen, von Ablenkungen geprägten Welt. Doch laut Studien über E-Commerce-Shops kaufen 70 % der Online-Besucher nichts und kehren nie zurück. Deshalb ist es entscheidend, so viele Erstbesucher wie möglich in Käufer oder E-Mail-Abonnenten zu verwandeln.

Genau hier kommt die Conversion-Rate-Optimierung (CRO) ins Spiel. Die Grundlage erfolgreicher CRO sind prägnante Informationen, gutes Design, Einfachheit und Dringlichkeit. Künstler, die mit uns zusammenarbeiten, profitieren von unserer zwei Jahrzehnte langen Erfahrung in diesem Bereich. Hier sind einige der Taktiken, an die wir glauben: