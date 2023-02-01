Wie richte ich die Versandkosten auf meiner Website ein?

So funktioniert es mit Shopify & WooCommerce

Wenn du unsere Versandkosten importieren und als die Versandkosten nutzen möchtest, die du deinen Kunden berechnest, importiere deine Produkte mit aktivierter Option „Add to shipping profile“.

Dadurch werden Versandprofile in die Versandeinstellungen deiner Website importiert. Sie heißen in Shopify „creativehub“ und in WooCommerce „Dropshipping [Region]“.

Bei künftigen Produktimporten funktioniert die Option „Add to shipping profile“ so:

Ist sie aktiviert, wird das Produkt in deinen Versandeinstellungen unserem Versandprofil zugewiesen

Ist sie deaktiviert, wird das Produkt deinen allgemeinen Versandeinstellungen zugewiesen

Kann ich die Preise im Versandprofil nach dem Import in meinen Shop ändern?

Ja, du kannst die Preise in den Versandprofilen beliebig anpassen. Wenn du ändern möchtest, was du deinen Kunden für den Versand berechnest, logge dich ein, öffne deine Versandeinstellungen, suche die creativehub-Versandprofile und bearbeite sie. Damit änderst du, was deine Kunden für den Versand bezahlen.

Sobald die Versandprofile in deinen Shop importiert wurden, aktualisieren wir sie nicht mehr. Der Grund: In den meisten Fällen legen unsere Kunden ihre eigenen Versandkosten fest. Möchtest du die Versandprofile auf die Standardeinstellung zurücksetzen, lösche sie einfach aus deinem Konto und importiere ein Produkt erneut.

(Hinweis zur Senkung der Versandkosten im April 2024 – wir aktualisieren deine Versandprofile nicht automatisch. Wenn die neuen Sätze in deinem Shop angezeigt werden sollen, bearbeite die Versandprofile entweder manuell oder lösche sie und importiere sie erneut. Unabhängig davon, wie du vorgehst, berechnen wir dir bei der Auftragsabwicklung in jedem Fall die aktualisierten Versandkosten.)

So funktioniert es mit Squarespace, Etsy & Wix

Squarespace, Etsy & Wix bieten uns keine Möglichkeit, unsere Versandprofile beim Import zu übertragen. Wenn du eine dieser Plattformen nutzt, musst du deine Versandkosten also selbst einrichten.

Letztlich entscheidest du, was du für den Versand berechnest. Wir empfehlen dir aber, eigene Preise festzulegen. Unsere Empfehlung: 15 € (bzw. 15 £ / 19 $) für die Lieferung von Drucken und gerahmten Bestellungen nach Großbritannien, in die EU, die USA, nach Kanada und in den EWR (Norwegen, Schweiz, Island, Liechtenstein). Und 45 € (bzw. 39 £ / 49 $) für alle übrigen Länder (Rest der Welt).

Außerdem raten wir dir, deine Druckpreise so zu kalkulieren, dass deine Marge im Durchschnitt mindestens 60–65 % beträgt. Das heißt: Dein Gewinn entspricht mindestens etwa 60–65 % des Umsatzes, den du pro Druckverkauf erzielst.

Anders ausgedrückt: Was wir dir für Druck/Rahmen plus Lieferung berechnen, macht höchstens 35–40 % dessen aus, was du deinem Käufer für Druck/Rahmen plus Lieferung berechnest.