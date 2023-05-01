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Wie hoch sind die Abwicklungskosten für Dropshipping?

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Wenn du in deinem Shop einen Verkauf erzielst, berechnen wir dir als Verkäufer die Abwicklungskosten. Diese Kosten sind:

Das sind unsere Standard-Druckkosten plus 20 % für die zusätzlichen Leistungen dieses Services – etwa den Druck kostenloser Zertifikate, die Buchung von Kurieren bzw. das Porto, die Verwaltung der limitierten Editionen, die Betreuung durch den Kundenservice und bei Bedarf kostenlose Ersatzdrucke. Ein A3-Druck kostet so zum Beispiel ca. 3,70 € mehr, insgesamt also ca. 22,30 € netto.

Versandkosten

Wir berechnen dir unsere Standard-Versandkosten, abhängig vom Lieferziel der Bestellung. Die Sätze findest du hier. Beachte, dass du auf deiner Website beliebige Versandkosten berechnen kannst.

Mehr über den Zahlungsprozess bei Dropshipping-Bestellungen für Kunstdrucke erfährst du in diesem Artikel.

Aktualisiert am Oktober 2026

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