Warum wurden meine importierten Produkt-SKUs zu Squarespace-SKUs?

Wenn du Produkte in Squarespace importierst, erhalten sie eine creativehub-SKU. Das ist die Kennung, mit der wir Bestellungen in unser Produktionssystem übernehmen.

Wenn du den Importprozess korrekt befolgt hast, deine Squarespace-Produkte aber Squarespace-SKUs haben – erkennbar am Präfix SQ (Beispiel: SQ6826241) –, hast du das Produkt auf deiner Seite falsch zum Verkauf eingestellt.

Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen:

Erstens könntest du die Varianteninformationen für „print only“ oder „frames“ gelöscht haben. In diesem Fall setzt Squarespace die SKU auf eine Squarespace-SKU zurück. Wenn das passiert ist, trage unbedingt die creativehub-SKU wieder ein, sonst erhalten wir deine Bestellungen nicht.

Zweitens kann es passieren, wenn du das importierte Produkt „auswählst“ und dann auf „Produkt hinzufügen“ klickst. Dadurch wird das Produkt nicht auf deiner Seite zum Verkauf eingestellt, sondern ein manuelles Produkt angelegt, das eine Squarespace-SKU erhält.