Kunstdrucke richtig bepreisen für den Online-Verkauf

Empfohlene Verkaufspreise für Kunstdrucke

Wir haben für dich eine Liste empfohlener Mindestpreise für Kunstdrucke zusammengestellt, mit Gewinnmargen zwischen 40 % und 80 %. Diese Preise basieren auf umfangreichen Recherchen zum Markt für Kunstdrucke, kombiniert mit unserer Erfahrung aus dem Dropshipping von Fine-Art-Prints für Tausende von Künstlern, die mit dem Online-Verkauf ihrer Kunstdrucke beruflich unabhängig geworden sind.

Diese empfohlenen Preise entsprechen den marktüblichen Preisen für hochwertige Originalkunst, die in professioneller Fine-Art-Qualität gedruckt wird. Wichtig ist aber: Diese Preise berücksichtigen auch die Wahrnehmung deiner Marke. Das heißt, du verlangst Preise, die eine hochwertige Kunstmarke widerspiegeln – denn wenn du zu wenig verlangst, sinkt auch die wahrgenommene Qualität deiner Arbeit. Wie sich deine Marke auf die Preisgestaltung auswirkt, haben wir in einem eigenen Artikel beschrieben, den du hier lesen kannst.

Ein nachhaltiges Geschäft mit Kunstverkäufen baust du auf, indem du ein Premiumprodukt verkaufst – und dazu gehört auch ein hochwertiger Versand. Deshalb halten wir es für wichtig, Versandkosten zu berechnen und sie mit einem Wertversprechen wie „Schneller, sicherer DHL-Express-Versand“ zu verbinden. Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf sieh dir die folgenden Preise an:

Druckpreise in GBP (£)

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Druckpreise in EUR (€)

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Sobald du deine Preise festgelegt hast, geht es im nächsten Schritt um das Marketing für den Launch deines Shops. Das ist deine Chance, die Qualität deiner Arbeit zu vermitteln: dein Handwerk, deine Kreativität, deinen bisherigen Weg als Künstler, den Produktionsprozess, die Qualität von Druck und Materialien, das individuelle Branding, limitierte Editionen – und die Tatsache, dass unser Service durchgehend klimaneutral ist, was damit auch für deine Kunstverkäufe gilt! All diese Faktoren treiben und rechtfertigen deine Preise, also stell sie in deinem Marketing selbstbewusst heraus. Nutze unseren Leitfaden unten, um deinen Shop zu launchen.