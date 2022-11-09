Wo kann ich die über Shopify getätigten Verkäufe sehen?

Wann werden meine Druckverkäufe in meinem creativehub-Konto angezeigt?

Alle Ihre Kundenbestellungen werden nach Mitternacht des jeweiligen Tages an die Produktion weitergeleitet.



Wenn Sie z.B. am 2. Oktober um 13:00 Uhr einen Verkauf abgeschlossen haben, wird der Auftrag nach 23:59 Uhr am 2. Oktober in unserem Produktionssystem eingehen. Wenn Sie am 2. Juni 50 Verkäufe abgeschlossen hätten, würde derselbe Prozess ablaufen.



Wenn Sie an diesem Tag mehrere Verkäufe erzielen, werden diese zu einer einzigen Abbuchung von Ihrer Zahlungsmethode zusammengefasst.



Aus diesem Grund werden Ihre Verkäufe in Ihrem creativehub-Konto erst am Tag nach dem Verkauf in Ihrem Kunstshop angezeigt.

Wo kann ich meine Druckaufträge einsehen?

Um Ihre Bestellübersicht bei creativehub einzusehen, melden Sie sich auf creativehub an und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Ihren Namen. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü die Option Einstellungen für Kunstshops“.



Klicken Sie dann im Menü auf der linken Seite auf die Option „Auftragserfüllung im Shop“ und überprüfen Sie Ihre Bestellungen.

Was bedeuten die verschiedenen Auftragsstatus?

Der Status Ihrer Kundenbestellung ändert sich je nach Verlauf des Abwicklungsprozesses:

Neue Bestellung: Ihre Bestellung ist in unserem Produktionssystem eingegangen.



In Produktion: Ihre Bestellung wird gerade gedruckt und verpackt, um an Ihren Kunden versandt zu werden.



Versandt: Ihre Bestellung wurde fertiggestellt und an Ihren Kunden versandt.



Karte erforderlich: Wir haben Ihre Bestellung erhalten, können sie aber erst bearbeiten, wenn Ihrem Konto eine Zahlungsmethode für die Produktionskosten hinzugefügt wurde. Wir werden die Zahlungsanfrage einmal pro Tag wiederholen.



Zahlung fehlgeschlagen: Wir haben Ihre Bestellung erhalten, können sie aber nicht bearbeiten, da die Zahlung der Produktionskosten fehlgeschlagen ist. In den meisten Fällen lässt sich das Problem durch einen Anruf bei Ihrer Bank beheben, indem Sie die Zahlung zu bestätigen. Wir werden die Zahlungsanfrage einmal pro Tag wiederholen.



Bestellung gestoppt: Wir sind nicht in der Lage, Ihre Bestellung zu bearbeiten. Dies kann einen von 3 Gründen haben: (1) Keine Lieferadresse. (2) Der SKU-Code wurde geändert. (3) Die Druckoption ist nicht vorhanden.