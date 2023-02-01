Welche Produktdetails werden in meinen Shop importiert?

Wenn du Kunstdruck-Produkte auf deine Website importierst, erscheint ein Pop-up, in dem du auswählst, welche Produktdetails wir mit deinem Produkt bzw. deinen Varianten importieren sollen.

Das sind die 4 Importoptionen:

Product variants – Papierart, Größe und Editionseinstellungen, die in den Verkaufseinstellungen auf das Produkt bzw. die Variante angewendet wurden. Diese Option kann nicht abgewählt werden.

– Papierart, Größe und Editionseinstellungen, die in den Verkaufseinstellungen auf das Produkt bzw. die Variante angewendet wurden. Diese Option kann nicht abgewählt werden. Variant prices – der Preis, der in den Verkaufseinstellungen für die Produktvarianten festgelegt wurde. Ist diese Option aktiviert, importieren wir den in creativehub gespeicherten Preis. Ist sie deaktiviert, importieren wir den Preis nicht. Beim ersten Import eines Produkts bzw. einer Variante importieren wir den Preis jedoch immer.

– der Preis, der in den Verkaufseinstellungen für die Produktvarianten festgelegt wurde. Ist diese Option aktiviert, importieren wir den in creativehub gespeicherten Preis. Ist sie deaktiviert, importieren wir den Preis nicht. Beim ersten Import eines Produkts bzw. einer Variante importieren wir den Preis jedoch immer. Add to shipping profile (nur Shopify/WooCommerce) – dieses Produkt wird deinem Versandprofil zugewiesen. Mehr dazu erfährst du hier

– dieses Produkt wird deinem Versandprofil zugewiesen. Mehr dazu erfährst du hier Product images – das Hauptbild (das Bild, das gedruckt wird) und die maßstabsgetreuen Vorschaubilder (Vorschau an einer Wand im Innenraum). Ist diese Option beim ersten Import deaktiviert, wird nur das Hauptbild des Produkts auf die Website importiert.

Jedes Mal, wenn du einen Import startest, sind standardmäßig alle Kästchen aktiviert. Du kannst alle Informationen abwählen, die auf der Website nicht überschrieben werden sollen.

Wir geben dir die Möglichkeit, Importoptionen abzuwählen, damit du Aktualisierungen an Varianten (Größe/Papier/Editionen) importieren kannst, ohne die Produktdetails auf deiner Website zu überschreiben. Mehr über den Import von creativehub-Produkten auf deine Website.