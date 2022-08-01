Level 1: Marketing zum Launch deines Print-Shops

Dies ist eine sehr einfache und schnell umsetzbare Checkliste, wie du den Launch deines Print-Shops vermarktest.

© Liv Lee

Das große Ziel der meisten Künstler ist kreative Unabhängigkeit – also ausschließlich von der eigenen Kunst leben zu können. Die gute Nachricht: Wenn du eine Online-Community hast, egal wie groß, dann ist der Verkauf von Kunstdrucken online der beste Weg, diese Unabhängigkeit zu erreichen.

Und genau hier kommen wir ins Spiel. Mit unserem Dropshipping-Service für Kunstdrucke kannst du Drucke und Rahmen in Galeriequalität mit gebrandeter Verpackung und weltweitem Versand verkaufen. Wir kümmern uns um die Logistik, damit du deine Zeit ganz auf das Marketing deiner Druckverkäufe konzentrieren kannst.

Wenn du deinen Online-Kunstshop bereits eingerichtet hast: Glückwunsch, du bist deinem Ziel einen Schritt näher. Falls nicht, sieh dir diese ausführliche Anleitung an, die wir für dich zusammengestellt haben.

Dein Shop-Launch

Der nächste Schritt auf deinem Weg ist der Launch deines Shops. Damit dein Launch die besten Erfolgschancen hat, haben wir diesen 7-Tage-Launch-Plan zusammengestellt. Er basiert auf 6 zentralen Marketing-Inhalten, die wir bei Hunderten erfolgreicher Künstler beobachtet haben, die online immer wieder große Stückzahlen an Kunstdrucken verkaufen.

Mit diesem Plan führst du in den Tagen vor und nach dem Launch ein chronologisch aufgebautes Gespräch mit deinem Publikum. Jeder Inhalt kommuniziert deinen Druckverkauf in einem anderen Kontext. Über die 7 Tage baust du so Vertrauen in die Qualität deiner Arbeit, in die Druckprodukte und in das Kauferlebnis auf. All das hat ein Ziel: so viel kaufbereiten Traffic wie möglich in deinen Print-Shop zu lenken.

Das wird nicht jeden Tag deine ganze Zeit beanspruchen. Um die besten Erfolgschancen zu haben, solltest du aber täglich 1–2 Stunden dafür einplanen. Wichtig zu wissen: Gut funktionierende Inhalte haben immer Persönlichkeit, Originalität und Ausdruck. Also lass dich auf den Prozess ein und hab Spaß dabei, ihn zu deinem eigenen zu machen!

Die 6 folgenden Content-Beispiele vermitteln deine Botschaft über verschiedene Marketing-Methoden. In Kombination mit dem festen Zeitraum von 7 Tagen bündelt das dein Marketing zu einer Kampagne – eine der wichtigsten Taktiken digitaler Marketer. So sieht das aus:

Dein 7-Tage-Launch-Plan

Okay, steigen wir in den 7-Tage-Plan ein. So sieht dein Erzählbogen aus:

Im Folgenden findest du eine Aufschlüsselung jedes Tages in diesem Plan: was du tun musst und Content-Beispiele anderer Künstler, die das mit großem Erfolg umgesetzt haben. Gut möglich, dass du einige dieser Inhalte bereits hast. Falls ja, super! Überlege dann, wie du diese Inhalte für diese Launch-Story wiederverwenden kannst.

Tag 1: Checkliste vor dem Launch

Tag 2: Countdown zum Launch

Kündige den bevorstehenden Launch deines Print-Shops an. In diesem Inhalt musst du Datum und Uhrzeit des Launchs klar nennen, dazu Details zum Verkauf wie kostenlosen Versand und dass deine Druckverkäufe klimaneutral sind (wenn du die Auftragsabwicklung über uns laufen lässt). Baue außerdem einen Call-to-Action (CTA) ein, sich für deine Mailingliste anzumelden. So gibst du deinem Publikum Kontext für die kommenden Inhalte und baust erstes Interesse und Vorfreude auf den Druckverkauf auf.

Ein tolles Beispiel dafür ist Ian Lauers Serie von Instagram-Posts. Mit einem Post pro Tag, beginnend 9 Tage vor dem Launch, baut Ian geschickt Momentum auf – und zahlt damit auf die 25–30 Kontakte ein, die Käufer mit deiner Arbeit brauchen. Beachte, wie Ian die Visuals variiert, damit die Inhalte nicht zu repetitiv wirken, und die wichtigsten Launch-Termine in den Vordergrund stellt.

Tag 3: Der Entstehungsprozess

Zeige deinem Publikum konkret, wie du deine Arbeiten machst: Technik, Zeitaufwand, dein Atelier und deine Materialien. Dieser Inhalt stellt dein Können heraus und gibt deinem Publikum mehr Sicherheit beim Kauf. Außerdem bekommen Käufer eine Hintergrundgeschichte, die sie ihren Freunden erzählen können, wenn sie über ihren Kauf sprechen.

Zeit ist ein zentraler Teil von Oums Prozess. Ihre Art, direkt in die Kamera zu präsentieren, ist fesselnd und schafft eine greifbare Verbindung zu ihrer Erfahrung. Indem sie die unfertige Arbeit anteasert, wird der Zuschauer ermutigt, ihren Fortschritt zu verfolgen.

Diane Hills Video vermittelt ihre Einzigartigkeit: ästhetische Vision kombiniert mit handwerklichem Können. Das transportiert Qualität und legt die Grundlage dafür, dass ihr Publikum versteht, was es bekommt, wenn der Moment des Kaufs kommt.

Tag 4: Das Drucksortiment

Zeige das gesamte Sortiment an Drucken, das du verkaufen wirst. Dieser Inhalt gibt deinem Publikum die Möglichkeit, im Sortiment zu „stöbern“, was die Vorfreude auf deinen Launch steigert. Er muss konkrete Details vermitteln: Druckgröße, Angaben zur limitierten Edition, Papierwahl, Preis, kostenloser Versand und Klimaneutralität. Das ist eine weitere Gelegenheit, zur Anmeldung für deine Mailingliste aufzurufen.

Dieses Beispiel von Liv Lee zeigt großartig, wie das per Video geht. Die Übergänge zwischen den Slides sind gut getaktet und teasern die Produkte richtig gut an. Ihre Musikwahl ist schnell und passt zum Schnitt. Toller Content im „Teaser“-Stil.

Dieser Post von Pie Aerts ist stark, weil er die Größe des Drucks zeigt. Das steigert die Conversion, weil sich dein Publikum den Druck leichter im eigenen Zuhause vorstellen kann. Beachte Pies begleitende Bildunterschriften voller wichtiger Verkaufsdetails und CTAs.

Tag 5: Das Kauferlebnis

Zeige deinem Publikum in einem „Unboxing“-Video, wie der Druck bei ihm ankommt. Eine große Kaufhürde im E-Commerce ist das Unbekannte. Dieser Inhalt beseitigt diese Hürde und baut gleichzeitig Vertrauen bei den Käufern auf. Er ist eine Gelegenheit, Qualitätsdetails hervorzuheben: die gebrandete Verpackung, die Papierstruktur, individuelle Beilagen und Echtheitszertifikate für limitierte Editionen.

Uns gefällt Elisabeths pantomimischer Ansatz, weil er sie vor die Kamera bringt und mit den gut zugänglichen Untertiteln eine menschliche Verbindung schafft. Das Video ist klar, gut getaktet und endet mit einem deutlichen CTA, Drucke zu kaufen. Man sieht genau, was man beim Kauf erwarten kann.

Was man sich von Chiara Tribulatos Video abschauen kann, ist ihr Einsatz von Erzählung. Vom Auspacken über die Details des Echtheitszertifikats bis hin zur Rahmung entsteht ein sehr greifbares Erlebnis für den Zuschauer, der sich das Werk so leicht im eigenen Zuhause vorstellen kann.

Tag 6: Launch-Tag

Schicke eine direkte E-Mail an deine Mailingliste und kündige an, dass der Shop jetzt online ist. E-Mail ist die Marketing-Methode mit den höchsten Conversion-Raten. Es ist deine direkteste Gelegenheit, den Menschen, die sich für deine Mailingliste angemeldet und damit per Definition Interesse an deiner Arbeit gezeigt haben, zu sagen, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, deine Laufbahn zu unterstützen und daran teilzuhaben.

Dieses E-Mail-Marketing-Beispiel von George Townley gefällt uns zunächst, weil es sehr visuell ist. Dein Publikum braucht vielleicht eine Erinnerung daran, wer du bist, wenn die E-Mail im Posteingang landet – ein visueller Auslöser erreicht das auf emotionale Weise. Zweitens macht Georges einfache, direkte Sprache klar, dass er diese E-Mail selbst geschickt hat, was eine Verbindung zum Leser schafft. Und schließlich hat George im gesamten Text klare CTAs mit einem unübersehbaren Kaufen-Button.

Verkünde auf allen deinen Kanälen, dass der Print-Shop live ist und die Drucke ab jetzt gekauft werden können. Lass dein Publikum nicht suchen – füge jedem Inhalt einen Link zum Shop hinzu. Wiederhole deine Kernbotschaften wie kostenlosen Versand und Klimaneutralität sowie Produktdetails wie Preis, Papier, Editionen und Größe.

Dies ist eine einfache, aber effektive Videotechnik von Thomas Jordan, der die mobile Ansicht seines Shops als visuelle Hilfe nutzt. Zusammen mit dem beschreibenden Text verstärken die Bilder des Shops die Botschaft: Das ist ein Shop, und Drucke lassen sich mit einem Klick kaufen. Schön gestaltet mit Hintergrundfarben, die zu seiner Markenidentität passen.

Noch ein Beispiel von Thomas, diesmal eine Instagram-Story, die als Highlight gespeichert wurde, sodass jeder Besucher seines Profils darauf zugreifen kann. Ein einfacher Screenshot vom Smartphone mit dem gesamten Drucksortiment und einem Link zum Kaufen.

Tag 7+: Stimmen von Käufern

Zeige deine zufriedenen Kunden, indem du alle Social-Media-Posts und Inhalte teilst, in denen du markiert wurdest. Das können Unboxing-Videos sein, Posts von Käufern mit ihrem Druck in der Hand oder Bilder des Drucks an ihrer Wand. Dieser Inhalt vermittelt deinem Publikum, dass deine Arbeit gefragt ist – das motiviert alle, die noch nicht gekauft haben, es jetzt zu tun, bevor sie die Gelegenheit verpassen. Außerdem baut er Vertrauen in dich als Verkäufer auf, denn diese Inhalte wirken wie eine subtile Form von Referenzen oder Kundenbewertungen.

Ein gutes und leicht umsetzbares Beispiel dafür zeigen Victoria Park und Diane Hill, die Instagram-Stories teilen, in denen sie markiert wurden, und sie anschließend zu einem Highlight hinzufügen. So haben zukünftige Käufer einen Ort, an dem sie diese wertvollen Stimmen finden und einen Eindruck davon bekommen, wie die Werke bei den Käufern zu Hause aussehen.

Deine langfristige Strategie für den Kunstverkauf

Glückwunsch! Mit diesem 7-Tage-Launch-Plan hast du dir die bestmöglichen Chancen auf frühe Verkaufserfolge verschafft. Nimm dir einen Moment, um zu würdigen, was du geschafft hast – das ist ein großer Schritt hin zu deinem Ziel der kreativen Unabhängigkeit.

Um diesen Erfolg dauerhaft zu halten, brauchst du allerdings eine langfristige Strategie für den Kunstverkauf. Richtig geraten: Das ist Level 2 unserer Serie zum Marketing deiner Online-Druckverkäufe. Warum nicht gleich loslegen, solange deine Kunstverkäufe Schwung haben? Hier geht es weiter: Level 2: 101 Guide zum Print-Shop-Marketing