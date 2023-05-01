Welche Informationen gehören auf meine individuelle Beilage?

Individuelle Beilagen sind eine tolle Möglichkeit, eine persönliche Verbindung zu deinen Kunden aufzubauen. Sie ersetzen das Gespräch, das du führen würdest, wenn ein Kunde dich in einer Galerie anspricht oder dein Werk während einer Ausstellung kauft.

Du kannst Details zum bestellten Druck oder zum Projekt, aus dem er stammt, aufnehmen. Du kannst über dein Portfolio oder kommende Projekte sprechen. Eine individuelle Beilage kann auch von deiner Geschichte als Künstler erzählen oder davon, was dich dazu inspiriert hat, einer zu werden. Das sind nur ein paar Beispiele für Inhalte, die du auf deiner individuellen Beilage unterbringen kannst.

Du hast die Möglichkeit, mehrere individuelle Beilagen in dein creativehub-Konto hochzuladen und sie deinen Druckprodukten zuzuweisen. Hier erfährst du, wie du deinen Dropshipping-Bestellungen individuelle Beilagen beilegst.