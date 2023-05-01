Wie gestalte ich die Datei für meine individuelle Beilage?

Individuelle Beilagen werden auf hochwertigen Bürodruckern auf einem hochwertigen, strukturierten Papier gedruckt. Hier sind deshalb ein paar wichtige Punkte, die du beim Gestalten deiner individuellen Beilage beachten solltest.

Das solltest du tun:

Schlichtes Design . Dein Kunstdruck ist dein künstlerisches Aushängeschild für deinen Käufer. Halte das Design deiner Beilage daher reduziert und lege den Fokus auf die Botschaft an den Käufer.

. Dein Kunstdruck ist dein künstlerisches Aushängeschild für deinen Käufer. Halte das Design deiner Beilage daher reduziert und lege den Fokus auf die Botschaft an den Käufer. Weiß nutzen . Die Hintergrundfarbe sollte überwiegend reines Weiß (#ffffff) sein. So kommt der natürliche, leicht cremefarbene Ton des Papiers zur Geltung, der der Beilage eine hochwertige Optik und Haptik verleiht.

. Die Hintergrundfarbe sollte überwiegend reines Weiß (#ffffff) sein. So kommt der natürliche, leicht cremefarbene Ton des Papiers zur Geltung, der der Beilage eine hochwertige Optik und Haptik verleiht. Helle Farben. Wo Farbe nötig ist, setze auf eine helle Palette aus Weiß-, Cremetönen, Grau und Pastellfarben.

Das solltest du vermeiden:

Dunkle Farben . Vermeide kräftige Farben, insbesondere Schwarz, Dunkelgrau, Dunkelblau usw.

. Vermeide kräftige Farben, insbesondere Schwarz, Dunkelgrau, Dunkelblau usw. Große Farbflächen . Nutze lieber die natürliche Farbe des Papiers als Hintergrund.

. Nutze lieber die natürliche Farbe des Papiers als Hintergrund. Detailreiche Bilder . Vermeide detailreiche Bilder oder Fotos. Wenn du sie einsetzt, dann als begleitende Elemente und nicht als dominante Gestaltungsmerkmale.

. Vermeide detailreiche Bilder oder Fotos. Wenn du sie einsetzt, dann als begleitende Elemente und nicht als dominante Gestaltungsmerkmale. Kleine Schriftgrößen. Verwende eine Schriftgröße über 12 pt und achte auf ausreichende Abstände zwischen Wörtern und Textzeilen.

Dateivorbereitung:

Aufbau: Auf eine Ebene reduziert (keine Ebenendatei)

Farbraum: Adobe RGB (1998)

Größe: A4 (210 x 297 mm)

Format: PDF

Design-Beispiele:

Wie du deine individuelle Beilage hochlädst, zeigt dir diese kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung.