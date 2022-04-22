Lokal

Um Kunst online erfolgreich zu vertreiben, ist es wichtig, dass du in der Lage bist, Kunstdrucke zu erschwinglichen Kosten in die Hände deiner Kunden zu bringen und gleichzeitig dem Käufer zu versichern, dass das von ihm erworbene Kunstwerk authentisch ist. Die Herausforderung besteht darin, deinen Käufern ein persönliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Automatisierung, die der Versandhandel bietet, beizubehalten. Nachdem wir über 100.000 Versandaufträge abgewickelt haben, wissen wir, was dafür erforderlich ist, und haben diese Optionen für dich in die Software integriert.