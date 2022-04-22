Echtheitszertifikate und digitale Signaturen
Wir überprüfen die Auflage Ihrer limitierten Drucke und
legen der Bestellung ein Echtheitszertifikat bei.
Für eine persönliche Note können Sie den Druck
außerdem mit einer digitalen Signatur versehen.
Wir überprüfen die Auflage Ihrer limitierten Drucke und
legen der Bestellung ein Echtheitszertifikat bei.
Für eine persönliche Note können Sie den Druck
außerdem mit einer digitalen Signatur versehen.
Um Kunst online erfolgreich zu vertreiben, ist es wichtig, dass du in der Lage bist, Kunstdrucke zu erschwinglichen Kosten in die Hände deiner Kunden zu bringen und gleichzeitig dem Käufer zu versichern, dass das von ihm erworbene Kunstwerk authentisch ist. Die Herausforderung besteht darin, deinen Käufern ein persönliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Automatisierung, die der Versandhandel bietet, beizubehalten. Nachdem wir über 100.000 Versandaufträge abgewickelt haben, wissen wir, was dafür erforderlich ist, und haben diese Optionen für dich in die Software integriert.
Kontrolliere ganz einfach die Auflagenhöhe und stelle bei jeder Bestellung einer limitierten Auflage ein Echtheitszertifikat aus. Die Bestandsmenge wird mit deinem Shop synchronisiert, so dass du nie zu viel verkaufst. Wähle aus 5 schönen Zertifikatsdesigns.
Mit unserer Software ist es ganz einfach, limitierte Editionen zu kontrollieren. Du weist deinen Drucken Editionsnummern zu, die mit dem Lagerbestand deines Shops synchronisiert werden. Wenn du etwas verkaufst, werden die Editionsnummern abgehakt. Wenn die Auflage ausverkauft ist, steht der Druck automatisch nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung.
Erfahre, wie du mit unseren Personalisierungsoptionen 100%ig markenkonform bleiben kannst. Dropshipping als ob du es selbst verschicken würdest
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