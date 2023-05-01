Warum Shopify die beste Plattform für den Kunstverkauf ist

Von den 6 Website-Plattformen, mit denen creativehub für die Abwicklung von Kunstverkäufen integriert ist, bietet Shopify die besten E-Commerce-Lösungen für Verkäufer, wenn es um Conversion und die Abwicklung von Verkäufen geht.

Shopify-Funktionen

Hier sind einige der Funktionen und Vorteile, die Shopify zur besten E-Commerce-Plattform machen:

Der Checkout ist eleganter & genießt breites Vertrauen, was zu höheren Conversion-Raten führt. Mit Shopifys Zahlungssystem „Shopify Pay“ werden die Daten eines Kunden, der schon einmal in einem beliebigen Shopify-Shop eingekauft hat, für den One-Click-Checkout gespeichert – was die Conversion weiter verbessert. Der Checkout bietet automatische E-Mails bei abgebrochenen Warenkörben. Der Warenkorb wird gespeichert und der Kunde kann den Kauf später mit einem Klick abschließen. Es ist die einzige Integration, bei der wir Sendungsnummern automatisch an deine Bestellung übermitteln und die Bestellung als „Ausgeführt“ markieren können – noch weniger Arbeit für dich bei der Verwaltung deiner Bestellungen. Du kannst E-Mail-Adressen für dein Marketing sammeln, DSGVO-konform und direkt integriert. Es werden „Kunden“-Profile angelegt, die Wiederholungskäufe und Verhalten nachverfolgen. Shopify bietet von Haus aus mehrere Vertriebskanäle, etwa soziale Plattformen. Du kannst Produkte einzelnen Kanälen zuweisen. Die Versandoptionen sind deutlich einfacher zu verwalten: Du kannst Versandkosten nach Standort festlegen, unterschiedliche Versandpreise für verschiedene Produkte definieren und die Versandprofile von creativehub nutzen. Die Plattform-Integrationen sind deutlich besser, etwa die Anbindung an Instagram oder TikTok Shops – und reibungsloses Social Selling ist für die Zukunft enorm wichtig. 6.000 Apps im App Store. Viele davon helfen beim Upselling und Remarketing. Es gibt großartige Apps zur Bestandsverwaltung, mit denen aus creativehub importierte verknüpfte Editionen in deinem Shopify-Shop aus demselben Lagerbestand bedient werden. Shopify Markets ermöglicht die Geolokalisierung von Kunden. Damit kannst du Währung und Sprache lokalisieren. Die Preise lassen sich pro Währung fixieren, sodass Wechselkurse deinen angezeigten Preis nicht beeinflussen. Außerdem kannst du damit festlegen, aus welchen Ländern Kunden kaufen können – sogar auf Produktebene. Die integrierten Analysen von Shopify liefern tiefe Einblicke in Kundenverhalten und Produkttrends, die du für künftige Druckverkäufe und dein Marketing nutzen kannst. Es ist die am einfachsten zu bedienende Plattform, was Website- und Shop-Funktionen angeht – sowohl für Verkäufer als auch für Kunden. Produkte kostenlos einstellen – keine versteckten Gebühren. Du zahlst das Abonnement sowie Transaktionsgebühren für Kartenzahlungen.

Wichtige Zahlen

Shopify ist die führende und am besten finanzierte Plattform, was mehr Ressourcen für die Weiterentwicklung der Plattformfunktionen bedeutet. Hier ein paar wichtige Zahlen zu Shopify:

Hervorragender, schnell reagierender Kundensupport

80 % unserer Top-Verkäufer nutzen Shopify

Einige der weltweit führenden Marken nutzen Shopify

Zweitgrößte Plattform nach Amazon

Transaktionen im Wert von 14 Mio. US-Dollar pro Stunde

4 Mio. Shopify-Händler

Alle 14 Sekunden macht ein neuer Shopify-Verkäufer seinen ersten Verkauf

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