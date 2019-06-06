Das Kaschieren von Kunst und Fotografien schützt deine Arbeit auf eine saubere, minimalistische Weise und ist großartig für eindrucksvolle Ausstellungen, da es den Betrachtern erlaubt, sich ganz auf das Werk zu konzentrieren.
Das Kaschieren von Fotos und Kunstdrucken ist eine großartige Möglichkeit, deine Kunstwerke zu schützen und zu präsentieren. Erfahre in diesem kurzen Video mehr über unsere Kaschierungsoptionen.
Schritte
Es gibt 2 Schritte zur Auswahl einer Kaschierung in Galeriequalität
1. Trägermaterial
2. Befestigungen
Schritt 1
Such dir ein Trägermaterial aus
Archivfestes Kaschieren von Kunst ist ein Prozess, bei dem deine Arbeit mit einer trockenen, korrosionsfreien Klebstoffschicht auf einem Trägermaterial fixiert wird. Dies führt dazu, dass dein Werk flach aufliegt und an der Wand montiert oder anschließend eingerahmt werden kann.
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Aluminium an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Dibond an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Foamex PVC an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Foamboard an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Display Tafel an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu MDF an
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Acrylic Reverse an
Aluminium
Qualitativ hochwertiges Aluminium liefert einen unnachgiebigen, strapazierfähigen Hintergrund. Befestigungsoptionen: Latten oder Hilfsrahmen.
Dibond
Eine leichtgewichtige Zusammensetzung aus Aluminium und PVC. Befestigungsoptionen: Latten oder Hilfsrahmen.
Foamex PVC
Foamex ist eine steife, formstabile PVC-Hartschaumplatte von außergewöhnlicher Qualität. Farboptionen: Schwarz oder Weiß. Befestigungsoptionen: Klettverschluss.
Foamboard
Auch als Foamcore bekannt. Foamboard ist leicht, flexibel und erschwinglich. Farboptionen: Weiß. Befestigungsoptionen: Klettverschluss oder Steckbefestigung.
Display Tafel
Diese hochwertige 2mm Tafel ist unsere kostengünstigste Option. Befestigungsoptionen: Klettverschluss.
MDF
Langlebig und formstabil. Eine langlebige und kostengünstige Option, um eine Vielzahl an Druckarten zu präsentieren. Farben: schwarz oder weiß lackierte Kanten. Befestigungsoptionen: Latten/MDF-Befestigung.
Acrylic Reverse
Das Werk wird rückseitig auf Perspex, Aluminium oder Dibond kaschiert und anschließend mit klarem Acrylglas (Perspex) überzogen, was ihm ein sehr zeitgenössisches Aussehen verleiht. Befestigungsoptionen: Hilfsrahmen.
Montage-Trägermaterial:
Schritt 2
Wähle eine Befestigung aus
Alle unsere Materialoptionen zum Kaschieren haben unterschiedliche Optionen, um das Werk an der Wand anzubringen.
schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Anbringungen an
Getrennte Latten
Eine sehr kostengünstige Option: zwei sich entsprechende, angewinkelte Holzlatten. Die eine wird an der Rückseite des Trägermaterials befestigt, die andere an der Wand, sodass die Latten ineinander greifen.
Aluminium Hilfsrahmen
Hilfsrahmen sind leicht, stark und werden auf Schrauben aufgehängt, was sie sehr vielseitig macht.
Klettverschluss
Klettverschluss macht die Anbringung schnell und einfach. Eine beliebte Wahl für zeitgenössische Ausstellungen und bei der Verwendung von leichten Trägermaterialien wie Galeriekarton, Foamboard und Foamex.
MDF Befestigungsoptionen
Anbringung mit Nägeln ist nur für MDF geeignet. Es gibt einige Optionen und die Wahl hängt von persönlichen Vorlieben ab.
Befestigungen:
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