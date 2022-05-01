Welche Produktbilder werden in meinen Shop importiert?

Wenn du Produkte in deinen Shop importierst, hast du die Möglichkeit, ein maßstabsgetreues Vorschaubild des Produkts mit zu importieren, damit sich deine Kunden das Kunstwerk besser vorstellen können.

Es gibt zwei Arten von Vorschaubildern, die wir je nach Größe deines Kunstwerks importieren. Und zwar:

Lange Seite – bis 20 Zoll (508 mm)

Ist die längere Seite des Drucks kürzer als 20 Zoll (bzw. 508 mm), importieren wir dieses Bild:

Lange Seite – über 20 Zoll (508 mm)

Ist die längere Seite des Drucks länger als 20 Zoll (bzw. 508 mm), importieren wir dieses Bild:

Du kannst diese Vorschaubilder jederzeit löschen und durch eigene Vorschaubilder ersetzen. Das hat keinen Einfluss darauf, dass deine Bestellung unser Produktionssystem erreicht.