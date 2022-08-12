Wie füge ich in creativehub Ränder zu Druckprodukten hinzu?

Ränder fügst du deinen Drucken hinzu, wenn du in creativehub die Verkaufseinstellungen auf die Datei anwendest.

Wähle den Druck aus, dem du Ränder hinzufügen möchtest Klicke in den Optionen auf der rechten Seite auf „Sell as print“

Hier kannst du deine Druckprodukte anlegen. Klicke auf den Button „Add print size“.

Du befindest dich jetzt auf der Seite, auf der du deine Druckprodukte einrichtest. Wähle im Dropdown-Menü „custom size (print only)“

Gib die gewünschte Druckgröße und die Randdetails ein.

Klicke zum Abschluss auf „Save“.