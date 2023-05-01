Können meine Kunden das Papier für ihren Druck selbst wählen?

Deine Kunden können aus den Produktvarianten wählen, die du auf deiner Website anbietest. Wenn du also pro Kunstwerk mehrere Papiere anbieten möchtest, musst du für jedes Papier ein separates Produkt anlegen.

Wir raten allerdings davon ab. Zu viel Auswahl kann deine Konversionsrate sogar senken: Vielen Kunden fällt es schwer, sich aus einer langen Liste für eine Option zu entscheiden – und sie brechen den Kauf ab. Außerdem passt nicht jede Papiersorte zu deinem Stil, und Käufer können die Unterschiede meist kaum einschätzen, was wiederum vom Kauf abhält.

Als Urheber deines Werks weißt du letztlich am besten, wie es gedruckt am besten wirkt. Entscheide dich daher für ein einziges Papier, auf dem das Produkt gedruckt wird. Beschreibe in deiner Produktbeschreibung die Eigenschaften des Papiers – etwa Textur und Farbwiedergabe –, damit der Käufer versteht, warum du dich für diese Option entschieden hast.