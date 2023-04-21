Aus welchem Material sind die Dropshipping-Fertigrahmen?

Rahmenmarke

Die Marke unserer Fertigrahmen für Dropshipping ist Nielsen Quadrum. Einen Überblick über die angebotenen Rahmen gibt dir das folgende Video:

Holzmaterial

Quadrum-Bilderrahmen werden in Deutschland aus FSC®-zertifiziertem Holz gefertigt. Das Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die die Kriterien des Forest Stewardship Council erfüllen. Die Eichenrahmen bestehen aus Massivholz aus FSC®-zertifizierten Quellen mit Eichenfurnier

Glasmaterial

Die meisten Rahmen sind mit kantengeschliffenem Floatglas mit einem UV-Filter von ca. 45 % verglast. Bei den besonders großen Formaten A1, 60 x 80 cm und 70 x 100 cm verwenden wir hochwertiges, 3 mm starkes klares Acrylglas, um Transportschäden zu vermeiden. Die Rahmen sind außerdem mit einer säurefreien Einlage und einer stabilen Rückwand ausgestattet.

Rahmenfarben

Erhältlich sind die Farben „Weiß“, „Schwarz“ & „Eiche“

Eine Vorschau dieser Farboptionen findest du hier auf unserer Website. Die Vorschau zeigt Rahmen in DIN-A-Größen, die Ausführung ist aber bei allen angebotenen Größen identisch.

Rahmenmaße

Wir bieten Fertigrahmen für Dropshipping in 12 Größen in den gängigsten Seitenverhältnissen an, etwa DIN A, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5 und 5:7. Mehr über diese Größen und ihre Kosten erfährst du hier.

Die Holzleiste hat bei allen Größen dieselben Maße: 25 mm Tiefe und 16 mm Breite

Aufhängung

Als Aufhängung dient auf der Rückwand eine Nagelaufhängung. DIN-A-Rahmen sind mit Aufhängern für Hoch- und Querformat ausgestattet. So sieht die Aufhängung auf der Rückseite des Rahmens aus: