Wie funktionieren Druckgrößen in creativehub?

Was wir drucken

Solange du die Grenzen deiner Druckdatei im Blick behältst, kannst du Kunstdrucke über deine Website in jeder beliebigen Größe verkaufen – bis zu den maximalen Größen, die unsere Drucker unterstützen. Mit anderen Worten: Wir haben keine festen Größen wie A4, A3, A2 und so weiter. Stattdessen schneiden wir deine Drucke auf ihre genauen Maße zu.

So funktioniert die Größenanpassung

Die Datei, die du in creativehub hochlädst, hat eine native Größe (mm/Zoll). Sie hat außerdem ein natives Seitenverhältnis (3:2, 1:1 usw.).

Mit creativehub kannst du deine Dateien beim Einrichten deiner Produkte skalieren, um verschiedene Druckoptionen anzubieten. Das geschieht allerdings immer im Rahmen des Seitenverhältnisses deiner Datei – die Maße der einzelnen Seiten lassen sich nicht unabhängig voneinander ändern.

Wenn du zum Beispiel die Länge deiner Datei vergrößerst, wächst die Breite entsprechend dem Seitenverhältnis der Datei mit.

Einfach gesagt: In creativehub kannst du nicht nur eine Kante deines Drucks verändern. Wenn du das möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:

Passe die Größe deiner Datei in Photoshop oder der Software an, mit der du deine Datei vorbereitest, und lade sie in creativehub hoch

Füge deiner Datei einen weißen Rand hinzu, um die gewünschten Maße zu erreichen

Was ist das Seitenverhältnis?

Das Seitenverhältnis ist das proportionale Verhältnis zwischen Breite und Höhe. Ein quadratisches Bild hat zum Beispiel ein Seitenverhältnis von 1:1. Das heißt, auf jede Einheit in der Breite kommt genau eine Einheit in der Höhe.

Beachte, dass Dateien mit demselben Seitenverhältnis nicht unbedingt dieselben Maße (mm/Zoll) haben. Eine quadratische Datei mit 500 mm x 500 mm und eine quadratische Datei mit 1500 mm x 1500 mm haben zum Beispiel beide ein Seitenverhältnis von 1:1.

Wenn du das Seitenverhältnis noch genauer verstehen möchtest, findest du auf YouTube einige sehr gute Videos dazu.