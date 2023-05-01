Ist meine Website mit eurem Dropshipping-Service verbunden?

Sobald du deine Website mit creativehub verbunden hast, wird diese Verbindung in deinem creativehub-Konto aufgeführt. Siehst du die Verbindung dort nicht, wurde deine Website nicht korrekt verbunden – und wir erhalten die Bestellungen deiner Kunden nicht. So prüfst du das:

Klicke oben rechts auf der Seite auf dein Profilsymbol Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Klicke im Menü auf der linken Seite auf „Integrations“ Hier listen wir deine Website-Integrationen auf. Ist deine Website verbunden, zeigen wir die URL der Website zusammen mit einem „Disconnect“-Button an. Ist deine Website nicht verbunden, siehst du den Button „Connect“.

