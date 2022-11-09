Wie du mit theprintspace Kunst online verkaufen kannst

Wie du deine Kunst online mit creativehub und einer personalisierten Webseite verkaufen kannst.

Unsere Online-Kunstverkaufsplattform

Wir haben unser Print-on-Demand-System creativehub mit den führenden E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Etsy verbunden. Fünf weitere Integrationen sind in der Entwicklungsphase und werden Anfang 2022 veröffentlicht.

Das bedeutet, dass Sie über Ihren Shop Kunstdrucke verkaufen können. Wenn ein Verkauf abgeschlossen ist, kümmern wir uns um die Druckproduktion und -abwicklung und versenden die Bestellung direkt an Ihren Kunden für ein Versandkostenp!

Ein Beispiel

Schau dir eine Live-Vorschau hier an.

Auftragsabwicklung

Sobald du einen Verkauf in deinem Shopify-Shop getätigt hast, kümmern wir uns um die gesamte Logistik.

Wir drucken deine Aufträge in unserem Druckstudio, liefern sie an deine Kunden und legen ein mit deiner Unterschrift versehenes Echtheitszertifikat bei.

So hast du mehr Zeit, dich auf deine Kunst und die Vermarktung deines Shops zu konzentrieren.

Wie funktioniert das?

Jetzt mit creativehub loslegen und verkaufen

Klingt gut? Die ersten Schritte sind ganz einfach. Folgen Sie einfach den beiden folgenden Artikeln und Sie können Ihre Kunst im Handumdrehen online verkaufen!

Mit Shopify verkaufen in 7 Schritten