Welche Websites kann ich mit creativehub verbinden?

Unsere Dropshipping-Software bietet nahtlose Plug-and-play-Integrationen mit den führenden E-Commerce-Plattformen. Zusätzlich haben wir eine eigene Kunstdruck-API, über die du jede beliebige Website oder Mobile-App anbinden kannst. Das heißt: Wenn du einen Druck verkaufst, übernehmen wir die gesamte Logistik, vom Druck bis zum Versand.

Option 1: Website-Plugin

Wir bieten Plug-and-play-Integrationen für die folgenden Plattformen. Mit unseren Kurzanleitungen in 7 Schritten bist du schnell startklar:

Option 2: Dropshipping-API

Wir bieten außerdem eine öffentliche REST-API, über die du unsere Dropshipping-Lösung mit jeder beliebigen Website oder Mobile-App verbinden kannst. Dafür brauchst du wahrscheinlich die Unterstützung eines Webentwicklers.

Weitere Informationen zur API findest du hier in unserer Dokumentation.