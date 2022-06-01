Die richtigen Größen für deine Kunstdrucke im Online-Verkauf

Wer Kunst online kauft, tut das in den meisten Fällen mit der Absicht, sie zu Hause aufzuhängen – und bei Online-Käufen steigt dieser Anteil noch weiter. Vor diesem Hintergrund solltest du beim Online-Verkauf deiner Kunst zwei Dinge berücksichtigen, um Käufe zu fördern: die Möglichkeit, deine Drucke fertig gerahmt anzubieten, und eine Auswahl an Größen.

Biete mehrere Größen an, um Verkäufe zu fördern

Wenn du deinen Kunden mehrere Größen anbietest, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit. Die Größenauswahl sollte aber zu Motiv und Stil des Kunstwerks passen, statt einfach zehn Größen von XS bis XL anzubieten.

Zum Motiv: Ist das Kunstwerk sehr detailreich oder filigran gestaltet? Dann wirkt es am besten in mittleren bis großen Formaten, damit die Details auch aus etwas Abstand noch erkennbar sind. Bei Porträts raten wir generell davon ab, Menschen größer darzustellen, als sie in Wirklichkeit sind. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Größe und Motiv. Testdrucke in den Größen, die du anbieten möchtest, können helfen: So bekommst du ein Gefühl dafür, wie dein Kunstwerk in verschiedenen Maßstäben wirkt. Deine Kunden haben diese Möglichkeit natürlich nicht. Wenn du deine Kunst über theprintspace verkaufst, erstellen wir deshalb automatisch maßstabsgetreue Vorschaubilder, die zeigen, wie der Druck an einer Wand aussieht – als Entscheidungshilfe für deine Kunden!

Biete Kunstdrucke in rahmenfertigen Größen an

Mehrere Größen anzubieten wirft einige konkrete Fragen auf: Welches Maßsystem verwendest du – Zoll, metrisch oder DIN-A-Formate? Und in welchen Schritten stufst du deine Größen ab? Wir empfehlen eine Lösung, die sich immer wieder als verkaufsfördernd erwiesen hat: Biete dein Kunstwerk in Größen an, die in handelsübliche Rahmen passen.

Das metrische System – also cm/mm – ist bis auf drei Länder weltweit offiziell in Gebrauch. In Großbritannien gilt zwar offiziell ebenfalls das metrische System, Zoll-Angaben sind dort aber weiterhin weit verbreitet – ein kleiner Sonderfall. Die potenzielle Reichweite online ist global. Mit dem metrischen System erreichst du daher die größtmögliche Zielgruppe mit Kunstwerken, die sich problemlos rahmen lassen. Wir empfehlen dir, online nach fertigen Bilderrahmen in der Region deines Hauptzielmarkts zu suchen. Viele Menschen kaufen ihre Rahmen bei Amazon – fang also am besten dort an.

Wenn du deine Kunst in Größen anbietest, die in fertige Bilderrahmen passen, kannst du unseren Dropshipping-Service für Kunstverkäufe nutzen, bei dem ein Fertigrahmen Teil der Bestellung sein kann. Verkaufst du nur den Druck, solltest du das in der Produktbeschreibung unbedingt erwähnen. Zur Orientierung findest du unten eine Tabelle mit den gängigsten Rahmengrößen für jedes Maßsystem:

So hilft dir theprintspace beim Online-Verkauf deiner Kunst

Wenn du deine Kunstdrucke mit theprintspace über deinen eigenen Online-Shop verkaufst, kannst du dich ganz auf das Erstellen, Kuratieren und Bewerben deiner Inhalte konzentrieren, während wir uns um Druckproduktion und Auftragsabwicklung kümmern. Einfacher geht es nicht!