Die besten Website-Templates für Künstler zum Kunstverkauf

Das Wichtigste in Kürze

Am besten liest du diesen Artikel komplett, um zu erfahren, wie du das richtige Template für deinen Online-Kunstshop auswählst. Wenn du es eilig hast, hier die Kurzfassung:

Erste Schritte

Wenn du als einzelner Künstler unterwegs bist, bist du hier richtig – hier findest du unsere besten Empfehlungen für Website-Templates! Wenn du eine Galerie betreibst oder eine Website planst, die die Werke mehrerer Künstler zeigt, lies bitte unseren Begleitartikel: Die besten Website-Templates für Galerien zum Kunstverkauf.

Bevor wir loslegen, ein Hinweis: Farben, Schriften und Button-Stile eines Templates lassen sich an deinen Stil anpassen. Versuch also, darüber hinwegzusehen, und konzentriere dich auf die Seitenstruktur, die verfügbaren Seitentypen und die Möglichkeiten, deine Inhalte anzuordnen. Auch die Seitenverhältnisse von Bildern lassen sich ändern – wie das geht, zeigen wir dir ebenfalls in diesem Artikel.

Bedenke aber: Diese Templates sehen so gut aus, weil sie für einen bestimmten Stil entworfen wurden. Bei der Auswahl solltest du dir also überlegen, wie die Gestaltung des Templates wirkt, wenn du Farben, Schriften, Schriftgrößen, Button-Stile, Bildseitenverhältnisse usw. veränderst. Deshalb ist es ratsam, ein Template zu wählen, das dem gewünschten Endergebnis schon möglichst nahekommt.

Wenn du dich beim Gestalten nicht ganz sicher fühlst, empfehlen wir dir, ein Template aus dieser Liste zu wählen, das deinen Vorstellungen nahekommt, und dann für 1–2 Tage einen Designer zu engagieren, der dir hilft, das Template passend anzupassen.

Die Wahl der Plattform

Falls du noch bei keiner Plattform angemeldet bist und dich entscheiden musst, hier unser Rat:

Shopify ist insgesamt die beste Plattform, und zwar speziell mit dem Theme Highlight. Diese Kombination hat alles, was du für den perfekten Online-Shop und die perfekte Website brauchst – und mehr. Details dazu findest du im weiteren Verlauf dieses Artikels.

Wir finden, Squarespace ist eine gute Option für einzelne Künstler, weil es viele klare, geschmackvolle Designs direkt einsatzbereit mitbringt und du deine Bilder oder Kunstwerke im Shop in Kategorien gruppieren kannst. Die Websites bieten Portfolio- und Projektseiten, schöne Blog-Designs, und auch der Checkout im Shop ist recht unkompliziert.

Allerdings muss man sagen, dass du all das – und noch mehr – auch mit Shopify machen kannst. Shopify und Squarespace sind beide Plug-and-Play-Systeme und damit für jeden wirklich einfach zu bedienen. Shopify ist der klare Marktführer im E-Commerce: mit deutlich besseren Checkout-Optionen, die Hürden für deine Käufer abbauen, überlegenen Funktionen für Auftragsabwicklung und -verwaltung und mehr Integrationsmöglichkeiten für Kanäle wie TikTok, Instagram usw. Wenn du eine komplexere Seitenarchitektur brauchst, etwa um Kollektionen auf verschiedene Arten zu präsentieren, liegt Shopify auch hier vorn.

WordPress und WooCommerce bieten bei den Templates deutlich mehr Auswahl. Anders als Shopify und Squarespace ist WordPress Open Source – du kannst eine Website also mit wenigen Einschränkungen von Grund auf aufbauen. Wenn du dich mit Programmieren nicht wohlfühlst, gibt es außerdem jede Menge Webentwickler, die dir Anpassungen für wenig Geld umsetzen.

Letztlich musst du entscheiden, welche Plattform am besten zu dir passt. Die Meinungen hier sind unsere persönlichen, und wir mögen alle Plattformen aus unterschiedlichen Gründen. Shopify & Squarespace sind preislich identisch: rund 28 € im Monat für die E-Commerce-Funktionen, die du als einzelner Künstler brauchst. WooCommerce ist Open Source und damit günstiger. Bei allen Plattformen fallen beim Verkauf eines Drucks Gebühren für Kartenzahlungen an; ein Vergleich dieser Gebühren würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Empfohlene Templates für Shopify

Option 1: Highlight

Wir lieben das Highlight-Theme. Es ist klar und minimalistisch und hat viele hervorragende Parallax-Scrolling-Effekte, die der Website eine hochwertige Anmutung geben. Es läuft flüssig, ist sauber gebaut und vielseitig. Du kannst deine Arbeiten in verschiedenen Kollektionen zeigen und auf unterschiedliche Weise filtern lassen. Außerdem gibt es redaktionelle Seitenoptionen, die in der Template-Demo unten zu sehen sind. Und was uns besonders gefällt: die Freiheit beim Layout der Bilder, die den Raster-Look vermeidet, auf den viele Templates setzen – so fühlt es sich eher wie eine Kunstgalerie an. Dazu gibt es keine Probleme mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen der Bilder. Hier eine kurze Video-Vorschau:

Dieses Theme hat eine starke gestalterische Persönlichkeit und ist alles andere als langweilig – deshalb wird es nicht jedem gefallen. Mit 250 $ ist das Template nicht die günstigste Option, aber für uns ist es die Investition wert. Es ist die Spitze dessen, was Template-Design und -Umsetzung angeht, und wir sind überzeugt, dass sich die höhere Conversion-Rate schon im ersten Jahr vielfach auszahlt. Insgesamt hat dieses Template alles, was du brauchst, und ist unsere Empfehlung Nummer 1. Hol es dir, und du hast einen großartigen Online-Kunstshop!

Option 2: Studio

Als Nächstes ein Template, das wir auch für Galerien empfehlen – und es ist kostenlos! Das Schöne an einem Template, das auch für eine Galerie funktioniert, ist, dass es für beide Zwecke hervorragend geeignet ist. Wenn einige Seiten für dich als einzelnen Künstler überflüssig sind, kannst du sie einfach abschalten – vielleicht findest du später noch eine Verwendung dafür. Studio ist ein entspanntes, leicht dekoratives Template. Hier einige Funktionen von Studio:

Die Startseite wirkt schön aufgeräumt und lässt die Bilder sprechen

Es gibt farbige Feature-Bereiche, um ein bestimmtes Projekt in den Fokus zu rücken

Und es gibt großartige redaktionelle Optionen, um deine Arbeit in einen Kontext zu setzen – was, wie wir immer wieder betonen, entscheidend ist, um das Interesse von Sammlern zu wecken.

Außerdem gibt es diese tollen CTAs (Call-to-Action-Buttons) auf der Startseite:

Die zu Inhaltsseiten führen können, auf denen du deine Arbeit ausführlicher einordnest:

Hier hast du hervorragende redaktionelle Elemente zur Auswahl.

Und schließlich sind die Produktseiten schön schlicht. Als Fotograf könntest du das CSS so anpassen, dass Bilder überall auf der Website in ihrem ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt werden, statt wie unten beschnitten und in ein einheitliches Raster gezwängt zu werden. Das ist wichtig für Künstler mit Arbeiten in unterschiedlichen Formaten – zum Beispiel Fotografen, die sowohl im Quer- als auch im Hochformat fotografieren, was fast immer der Fall sein dürfte.

Empfohlene Templates für Squarespace

Option 1: Talva

Das Talva-Template bietet Seiten mit Mosaik-Portfolios für Bilder mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen – großartig. Es ist klar und gut lesbar, hat eine schöne Typografie und zeigt die Bilder groß; bei Klick öffnen sie sich im Vollbild. Die Startseite konzentriert sich ganz auf die Bilder, und die Projektseiten haben eine Übersichtsseite, die alle deine Projekte auflistet. Jede Seite lässt sich mit weiteren Blöcken erweitern, um mehr Inhalt hinzuzufügen.

Standardmäßig haben die Shop- und Portfolioseiten quadratische Bildcontainer, das heißt, das Template beschneidet deine Bilder, wenn sie nicht quadratisch sind. Wir empfehlen, das zu vermeiden und die Bilder in ihrem nativen Seitenverhältnis, also unbeschnitten, anzuzeigen. Öffne dazu in deinem Squarespace-Konto Design > Benutzerdefiniertes CSS und füge folgenden Code ein:

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Bitte beachte, dass dieser Code bei anderen Templates leicht abweichen kann. Wer sich mit CSS auskennt, sollte ihn aber problemlos anpassen können.

Hier siehst du das Template in Aktion – mit Startseite, Portfolio, Projektseite und Shop.

Auf der Produktdetailseite – also wenn du auf der Shop-Hauptseite ein Produkt anklickst, um die Druckgröße auszuwählen – solltest du die Karussell-Option einstellen:

Der Grund: Das Template wechselt die Vorschaubilder automatisch und zeigt die passende Wandvorschau für die im Dropdown gewählte Druckgröße.

Hinweis: Das Hero-Bild auf der Startseite haben wir als einen der vorgefertigten Blöcke hinzugefügt:

Es war nicht im Template vorinstalliert. Es ist wichtig, aber nicht zwingend nötig, dein Template mit vorgefertigten Blöcken anpassen zu können. Achte aber darauf, dass das Design nicht von der stimmigen Balance abdriftet, die es direkt nach der Installation hat. Im Zweifel kannst du einen Designer für 1–2 Tage bezahlen, der dir hilft, zusätzliche Bereiche einzufügen und wo nötig Anpassungen vorzunehmen.

Option 2: Stanton

Als Alternative gefällt uns auch Stanton, weil es dieselben Funktionen bietet, die Startseite aber mehr Informationen zu jedem Projekt zulässt. Das gibt ihm einen stärker redaktionellen Stil. Alle CSS-Anpassungen, damit die Bilder nicht beschnitten werden, funktionieren hier genauso. Sieh dir hier den Stil der Startseite an:

Empfohlene Templates für WooCommerce/ WordPress

Wenn du dich für eine WordPress-Website entscheidest, übernimmt WooCommerce den E-Commerce-Teil (Checkout, Produkte, Bestelldatenbank usw.). Du kaufst also ein Theme für WordPress für deine gesamte Website, das einen Shop-Bereich enthalten kann oder nicht. Wenn es einen Shop-Bereich hat, ist er bei den meisten WordPress-Themes für WooCommerce ausgelegt. Falls nicht, oder falls ihm die richtigen Funktionen fehlen, kannst du für den Shop-Teil ein Theme von WooCommerce beziehen.

Wir lieben WordPress für seine Flexibilität, aber es ist schwieriger zu bedienen. Es ist weniger Plug-and-Play als Shopify oder Squarespace. Dafür bekommst du die Möglichkeit, eine Website von Grund auf aufzubauen und sie genau an deine Bedürfnisse anzupassen.

Option 1: ART

Uns gefällt das Template ART sehr gut, das wir auch für Galerien empfehlen. Wie der Name schon sagt, bringt dieses vielseitige Template eine fertige Version für Künstler mit. Das Design ist klar und schön und lässt deine Bilder wirklich hervorstechen. Es bietet außerdem tolle Funktionen wie Viewing Rooms, redaktionelle Seiten und einen Blog, mit dem du deine Arbeit in einen Kontext setzen kannst. Zum Start wählst du einfach das ART-Template, nutzt die Version „Art Gallery“ und entfernst die Seiten, die du nicht brauchst.

Alternativ startest du mit der Version „Design Agency“, die einige Seiten mitbringt, die die Bilder wirklich in Szene setzen und den Text elegant darum herum anordnen. Du kannst dann Seiten aus anderen Versionen des Themes ergänzen, um genau das zu bauen, was du willst.

Option 2: Elegant

Unsere nächste Empfehlung für WordPress ist das Template Elegant, das hält, was der Name verspricht! Es verleiht deinen Bildern eine elegante Optik und Anmutung, die sich vom Fine-Art-Minimalismus des ART-Templates oben unterscheidet. Außerdem bietet es viele Seitenoptionen zur Auswahl, sodass du genau das zusammenstellen kannst, was du brauchst.

Vielleicht möchtest du den Header verkleinern, weil er viel Platz einnimmt. Die Idee dahinter ist allerdings, dort ein Bild zu platzieren und den Text darüberzulegen. Dafür brauchst du ein Bild, das entweder sehr hell oder sehr dunkel ist, und setzt kontrastierenden Text darauf. Wähle dafür ein Bild, das nicht mit dem Text konkurriert – wie im mitgelieferten Beispiel:

Der Schlüssel ist, so schnell wie möglich etwas zu launchen und die Inhalte dann nach und nach zu verbessern. Glaub uns – als Veteranen von buchstäblich 1000 Website-Projekten wissen wir: Du brauchst am Ende nie all die Inhalte, die du anfangs für nötig hältst. Wenn du sie zuerst erstellst, verschwendest du also nur Zeit.

Das Wichtigste ist, mit einem klaren Plan loszulegen. Deshalb haben wir unseren 3-Tage-Plan für den Launch deines Kunstshops geschrieben! Lies ihn und bring deinen neuen Shop online!