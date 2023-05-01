Welches Papier nutzt ihr für Beilagen und Echtheitszertifikate?

Bei Dropshipping-Bestellungen kannst du deinen Bestellungen ein Echtheitszertifikat und/oder eine individuelle Beilage beilegen.

Sowohl individuelle Beilagen als auch Echtheitszertifikate werden auf hochwertigen Bürodruckern im Format A4 gedruckt.

Dafür verwenden wir ein hochwertiges, strukturiertes Papier mit folgenden Eigenschaften: