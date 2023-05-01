Welches Papier nutzt ihr für Beilagen und Echtheitszertifikate?

Bei Dropshipping-Bestellungen kannst du deinen Bestellungen ein Echtheitszertifikat und/oder eine individuelle Beilage beilegen.
Sowohl individuelle Beilagen als auch Echtheitszertifikate werden auf hochwertigen Bürodruckern im Format A4 gedruckt.
Dafür verwenden wir ein hochwertiges, strukturiertes Papier mit folgenden Eigenschaften:
|Name
|Diamond White Fine Linen Effect
|Farbe
|Weiß
|Oberfläche
|Glatt
|Format
|A4
|Material
|Papier / Karton
|Grammatur
|135 g/m²
|Recycelbar
|Ja
|Warenbeschreibung
|Mit einem Gewicht von 70 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 g/m², und einem Weißgrad von mehr als 84 (gemessen nach ISO 2470-1)
|Zolltarifnummer
|48102930
|Nachhaltigkeit
|FSC
|Größe (mm)
|210 x 297 mm
|Größe (cm)
|21 x 29,7 cm
|Größe (Zoll)
|8,27 x 11,69 Zoll