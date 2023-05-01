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Welches Papier nutzt ihr für Beilagen und Echtheitszertifikate?

Bei Dropshipping-Bestellungen kannst du deinen Bestellungen ein Echtheitszertifikat und/oder eine individuelle Beilage beilegen.

Sowohl individuelle Beilagen als auch Echtheitszertifikate werden auf hochwertigen Bürodruckern im Format A4 gedruckt.

Dafür verwenden wir ein hochwertiges, strukturiertes Papier mit folgenden Eigenschaften:

NameDiamond White Fine Linen Effect
FarbeWeiß
OberflächeGlatt
FormatA4
MaterialPapier / Karton
Grammatur135 g/m²
RecycelbarJa
WarenbeschreibungMit einem Gewicht von 70 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 400 g/m², und einem Weißgrad von mehr als 84 (gemessen nach ISO 2470-1)
Zolltarifnummer48102930
NachhaltigkeitFSC
Größe (mm)210 x 297 mm
Größe (cm)21 x 29,7 cm
Größe (Zoll)8,27 x 11,69 Zoll
Aktualisiert am Oktober 2026

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