creativehub per Dropshipping-API mit der Website verbinden

Was macht eine API?

API steht für „Application Programming Interface“ (Programmierschnittstelle). Es handelt sich um Software bzw. Code, der den Informationsaustausch zwischen zwei getrennten Anwendungen ermöglicht.

Mit der API von theprintspace kannst du unsere Dropshipping-Lösung in jede Website oder Mobile-App integrieren. Die Auftragsabwicklung läuft über den Informationsaustausch, den die API ermöglicht.

Sollte ich die API für meine Website nutzen?

Unsere API verbindet unsere Dropshipping-Lösung mit jeder Website oder Mobile-App. Das ist besonders interessant für Galerien, Institutionen, Unternehmen oder Künstler mit individuell programmierten Websites oder mit Websites, die viel Traffic haben.

Wie integriere ich die API in meine Website?

APIs sind komplexe Webentwicklungslösungen. Du wirst dafür sehr wahrscheinlich die Unterstützung eines Webentwicklers brauchen. Alternativ kannst du mit Hilfe dieser API-Dokumentation selbst mit der Integration beginnen.

Weitere Wege, deine Kunst per Dropshipping zu verkaufen

Wir bieten außerdem 6 Plug-and-play-Integrationen für Shopify, Wix, Etsy, Squarespace und WooCommerce an. Mit unseren Kurzanleitungen kannst du über diese Plattformen im Handumdrehen deine Kunst verkaufen! Jetzt loslegen.